El Real Madrid oficializó el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé por 140 millones de euros procedente del RB Leipzig, convirtiéndose en la gran apuesta del club para el futuro.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033″ Real Madrid

Con apenas 19 años, Yan Diomandé firmó contrato por siete temporadas hasta junio de 2033.

Su llegada supera el histórico fichaje de Cristiano Ronaldo en 2009 y ocurre en medio de la incertidumbre por la continuidad de Vinícius Jr.

Yan Diomandé llega tras brillar en la Bundesliga y con la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Yan Diomandé supera el fichaje de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

El fichaje de Yan Diomandé por 140 millones de euros supera el hecho por el Real Madrid para comprar a Cristiano Ronaldo en el 2009, que costó cerca de 117 millones.

También deja atrás los más de 100 millones por Eden Hazard y Jude Bellingham.

Diomandé no desconoce LaLiga de España donde jugó en el Leganés en el 2025, pero solo duró unos meses al irse a Alemania.

Yan Diomandé destacó en el Mundial 2026 (Chris Young / Chris Young/The Canadian Press v)

¿Fichaje de Diomandé forzaría salida de Vinícius Jr.?

El fichaje de Yan Diomandé ocurre mientras sigue la negociación por la no renovación de Vinícius Jr. con Real Madrid, lo cual podría acelerara la salida del jugador brasileño.

Diomandé destacó notablemente en la Bundesliga alemana con el Leipzig, ganando reconocimiento como mejor jugador debutante.

Además, brilló con la selección de Costa de Marfil durante el Mundial de 2026.