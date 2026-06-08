Florentino Pérez Rodríguez es un empresario, ingeniero y dirigente deportivo español, reconocido por presidir tanto al Real Madrid como al grupo constructor ACS, dos de las instituciones más influyentes en los ámbitos deportivo y empresarial de España.

Su gestión ha estado marcada por la transformación económica y deportiva del club merengue, así como por la consolidación de ACS como una de las mayores compañías de infraestructura y servicios del mundo.

¿Quién es Florentino Pérez?

Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid hasta 2030, tras no presentarse ninguna candidatura alternativa en el proceso electoral, lo que supone su séptimo mandato al frente de la institución.

Bajo su liderazgo, el club ha conquistado decenas de títulos, incluyendo varias Ligas de Campeones, y se ha consolidado como una de las entidades deportivas más valiosas del mundo.

Además de su faceta deportiva, destaca por su actividad empresarial como presidente de ACS (Actividades de Construcción y Servicios), una de las mayores constructoras a nivel global.

Florentino Pérez lidera el Real Madrid hasta 2030. (@FlorentinoPérezoficial/FB )

¿Qué edad tiene Florentino Pérez?

Florentino Pérez Rodríguez nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid, España. En 2026 tiene 79 años.

¿Florentino Pérez tiene pareja?

Florentino Pérez enviudó en 2012 tras el fallecimiento de su esposa, María de los Ángeles Sandoval Montero.

¿Qué signo zodiacal es Florentino Pérez?

Nacido el 8 de marzo, Florentino Pérez es del signo Piscis, perteneciente al elemento Agua. Este signo suele asociarse con la intuición, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de adaptación.

¿Florentino Pérez tiene hijos?

Sí. Florentino Pérez tuvo tres hijos con María de los Ángeles Sandoval: Eduardo, Florentino y María Ángeles.

¿Qué estudió Florentino Pérez?

Florentino Pérez cursó la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid, formación que marcó el inicio de su trayectoria en el sector de la construcción y la infraestructura.

¿En qué ha trabajado Florentino Pérez?

Florentino Pérez ha desarrollado una carrera que combina la gestión empresarial, la administración pública y el liderazgo deportivo. Es reconocido por convertir a ACS en una potencia internacional y por encabezar una de las etapas más exitosas en la historia del Real Madrid.