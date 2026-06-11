El Real Madrid anunció oficialmente el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo, iniciando una nueva etapa en el banquillo merengue.

El estratega portugués vuelve al Santiago Bernabéu tras su primera etapa entre 2010 y 2013, cuando conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Con experiencia en clubes como Chelsea, Inter, Manchester United y Roma, José Mourinho llega con la ambición de devolver títulos al Real Madrid, elnclub más ganador de la Champions League y mantenerlo en la élite europea.

Real Madrid busca conquistar títulos con José Mourinho

La directiva merengue apostó por la experiencia de José Mourinho para encabezar un proyecto que buscará mantener al Real Madrid en la élite del futbol europeo.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”. Comunicado del Real Madrid.

José Mourinho regresa con la misma ambición que caracterizó su primera etapa y con el objetivo de conquistar títulos tanto en España como en Europa.

El técnico llega con una amplia trayectoria internacional, tras dirigir a clubes como Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham y Roma.

Será la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid. (MEXSPORT/BPI/Kieran McManus / MEXSPORT)

Altas expectativas con la llegada de José Mourinho al Real Madrid

La llegada del portugués, José Mourinho, al Real Madrid representa uno de los movimientos más importantes del mercado de entrenadores y abre un nuevo capítulo en la historia del club más ganador de la Champions League.

Ahora, la afición espera que el técnico pueda repetir los éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del futbol mundial.