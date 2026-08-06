Yan Diomandé es un futbolista marfileño que se desempeña como extremo y que actualmente pertenece al Real Madrid, club al que llegó en agosto de 2026 después de destacar con el RB Leipzig en la Bundesliga alemana.

El atacante firmó un contrato por siete temporadas con el conjunto español, con vigencia hasta el 30 de junio de 2033.

El fichaje de Diomandé se convirtió en una de las operaciones más llamativas del mercado europeo, luego de una temporada en la que fue una de las grandes revelaciones del futbol alemán.

Con el Leipzig registró 12 goles y ocho asistencias durante la campaña 2025-2026, rendimiento que lo llevó a ser reconocido como Novato del Año de la Bundesliga y despertó el interés de algunos de los clubes más importantes de Europa.

¿Quién es Yan Diomandé?

Yan Diomandé es un futbolista internacional de Costa de Marfil, nacido en Abiyán, que juega principalmente como extremo por ambas bandas. Es reconocido por su velocidad, potencia física, capacidad de desborde y habilidad para generar peligro en el uno contra uno.

Su crecimiento en el futbol profesional fue acelerado. Tras formarse en Estados Unidos, dio el salto al futbol europeo con el CD Leganés, donde debutó en Primera División en 2025.

Ese mismo año fue transferido al RB Leipzig, equipo con el que se consolidó como una de las jóvenes figuras de la Bundesliga antes de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

¿Cuántos años tiene Yan Diomandé?

Yan Diomandé tiene 19 años. Nació el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, Costa de Marfil.

¿Quién es la pareja de Yan Diomandé?

No existe información pública confirmada sobre la pareja o estado sentimental de Yan Diomandé.

¿Qué signo zodiacal es Yan Diomandé?

Yan Diomandé es Escorpio, debido a que nació el 14 de noviembre.

Este signo pertenece al elemento Agua y suele asociarse con características como determinación, intensidad, concentración y capacidad de adaptación.

¿Cuántos hijos tiene Yan Diomandé?

No hay información pública verificable que confirme que Yan Diomandé tenga hijos.

¿Qué estudió Yan Diomandé?

Su formación se desarrolló principalmente dentro del ámbito deportivo:

Formación futbolística en DME Academy, en Estados Unidos.

Desarrollo en categorías juveniles antes de incorporarse al futbol profesional europeo.

¿En qué ha trabajado Yan Diomandé?

Yan Diomandé es conocido por su trayectoria como futbolista profesional y por protagonizar uno de los ascensos más rápidos entre las nuevas generaciones del futbol europeo: pasó de una academia estadounidense a debutar en LaLiga, destacar en Alemania y fichar por el Real Madrid antes de cumplir 20 años.

Entre los principales equipos y etapas de su carrera destacan: