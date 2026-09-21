Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, fueron los grandes ausentes del conversatorio en el Senado por la eliminación del ascenso y descenso, exhibió el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda.

“A este conservatorio fueron invitados tanto el presidente de la Federación Mexicana Fútbol como el presidente de la Liga MX, de los cuales no recibimos respuesta” Clemente Castañeda, coordinador de senadores de MC

Clemente Castañeda, coordinador de senadores de MC, reveló la desatención a la invitación, cuando este lunes 21 de septiembre, inició el “Conversatorio: Fuera de lugar ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”.

El objetivo del conversatorio es abordar las consecuencias laborales, económicas, jurídicas, de gobernanza y deportivas de la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

La convocatoria de MC estuvo abierta a periodistas, directivos de clubes, futbolistas, exjugadores, abogados y cada uno de los actores en el futbol mexicano, la cual fue apoyada por senadores de todos los partidos.

Queman a Mikel Arriola y Francisco Iturbide por desaire al Senado

David Faitelson, periodista deportivo invitado al “Conversatorio: Fuera de lugar ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?” se sumó a destacar la ausencia de Mikel Arriola y Francisco Iturbide.

“Mikel Arriola y Francisco Iturbide fueron invitados, ninguno de los dos respondió. Es bueno que el asunto escale a otros niveles. Al final del día, se trata de una injusticia…” David Faitelson, periodista deportivo

Las dos mesas de trabajo que se programaron para este 21 de septiembre en el Senado son:

Implicaciones deportivas y laborales del. la eliminación del ascenso y descenso Gobernanza y el impacto económico del cierre del sistema de competencia

David Faitelson, senadores y abogados coincidieron en que principal afectado con la eliminación del ascenso y descenso es el aficionado, que el fútbol es un asunto de interés nacional y que recuperar ese esquema permitiría que la máxima categoría del futbol abriera oportunidades para diversas ciudades, personas e inversionistas.

Morena pide participación de directivos de la Liga MX y FMF ante nueva reforma

Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena, destacó la presencia de todos los grupos parlamentarios y del interés por un tema deportivo de magnitud nacional y con implicaciones en la Constitución.

Ante la propuesta de Clemente Castañeda de presentar una reforma para recuperar el ascenso y descenso, Ignacio Mier dijo que hay que deliberarla y espera la participación de Mikel Arriola y Francisco Iturbide.

“Que asistan los directivos de la primera división y de la Federación Mexicana de Futbol… un llamado respetuoso, solidario… es un tema de interés público, de interés nacional y que requiere la participación de todos. El Senado cumple su fin...” Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena

Clemente Castañeda recordó que todas las federaciones deportivas, incluida la FMF, están obligadas a cumplir la Ley General de Cultura Física y Deporte y con ello principios de democracia, igualdad y transparencia.

Jorge Carlos Ramirez Marín, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se dijo extrañado de la ausencia de los directivos del futbol mexicano cuando en otros temas, como el de la violencia en los estadios, han acudido a este tipo de conversatorios.