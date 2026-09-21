Santos vs Cruz Azul cierran la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en en la cancha del TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Santos 2-1 Cruz Azul es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Santos 2-1 Cruz Azul</b>
Santos vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Cruz Azul, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme
- Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González
Cruz Azul
- Portera: Mellany Villeda
- Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
- Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Santos vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
Santos vs Cruz Azul se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.
- Partido:Santos vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: Tubi y FOX One