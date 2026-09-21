Santos vs Cruz Azul cierran la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en en la cancha del TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Santos 2-1 Cruz Azul es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Santos 2-1 Cruz Azul</b>

Santos vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Cruz Azul, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Santos

  • Portera: Kathya Mendoza
  • Defensas: Sasha Mae Pickard, Kimberli Gómez, Karol Soto y Ginneva López
  • Mediocampistas: Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Sandra Nabweteme
  • Delanteras: Ariatna Dorantes, Vivian Obianujuwan e Ivonne González

Cruz Azul

  • Portera: Mellany Villeda
  • Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
  • Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
  • Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez

Santos vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

Santos vs Cruz Azul se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.

  • Partido:Santos vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: Tubi y FOX One