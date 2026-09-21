Cole Palmer destaca como la principal baja de Inglaterra para el inicio de la UEFA Nations League, situación que tendría que ver con una lesión.

Este lunes 21 de septiembre, la selección de Inglaterra reportó que debido a lesiones, cinco jugadores, entre ellos Cole Palmer y Declan Rice, no podrán estar bajo las órdenes de Thomas Tuchel, entrenador de la selección europea.

Las cinco bajas de Inglaterra para la UEFA Nations League

La selección nacional de Inglaterra informó que los seleccionados Cole Palmer, Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo quedaron descartados para los próximos partidos de la UEFA Nations League.

Bajas de Inglaterra para la UEFA Nations League:

Cole Palmer Marcus Rashford Declan Rice Tino Livramento Kobbie Mainoo

Cole Palmer seguirá lejos de la Selección de Inglaterra (Bradley Collyer / AP)

Cole Palmer no podrá reaparecer con la Selección de Inglaterra

Cole Palmer no fu convocado por Thomas Tuchel para disputar el Mundial 2026 en una de las decisiones más polémicas del estratega de Inglaterra.

Tras su baja por lesión para encarar el inicio de la UEFA Nations League, Cole Palmer tendrá que esperar un poco más para poder vestir de nueva cuenta la playera de Inglaterra.

Hace unos días, el DT de Inglaterra dijo que, Cole Palmer tendría “algo que demostrar” tras su regreso a la convocatoria

Los partidos que se perderán los jugadores de Inglaterra que causaron baja

Inglaterra jugará ante la campeona del mundo España, Croacia y República Checa (dos veces) en el inicio de la UEFA Nations League, partidos que se perderán los 5 jugadores que causaron baja.

En lugar de los jugadores ausentes, se convocó a James Garner y Morgan Gibbs-White.