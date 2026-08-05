Este miércoles 5 de agosto, el Real Madrid presentó su oferta final a Vinicus Jr. para su renovación; hay optimismo del club y el entorno del jugador tras una primera reunión.

Al encuentro acudieron el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y el jefe de ojeadores, Juni Calafat. Por el lado de Vinicius Jr.,estuvo su agente Frederico Pena y su asesor, Tata Soares.

Real Madrid presenta su oferta final a Vinicius Jr. con contrato millonario hasta 2031

De acuerdo con la Cadena SER, el Real Madrid ofreció a Vinicius Jr. extender su contrato hasta 2031.

El club merengue fijó para el atacante brasileño un sueldo de 22 millones de euros por temporada.

Dicha cifra podría subir a 24 millones anuales si se cumplen variables y diversos objetivos como ganar la UEFA Champions League o el Balón de Oro.

Vinícius Jr. (Jose Breton / AP)

Por lo que el Madrid ya espera respuesta de Vinicius Jr. y en caso de que el futbolista no acepte, las conversaciones se terminarían.

Aunque la propuesta final del Madrid aumentó, las pretensiones del jugador rondaban los 34 millones de dólares y también había desacuerdo por los derechos de imagen.

El objetivo de Vinicius Jr. era ganar lo mismo que Kylian Mbappé y obtener una fuerte prima por renovación.

No obstante, el club no quiere romper la estructura salarial que tiene, ni tampoco generar precedentes para futuros contratos.

De cualquier manera, ambas partes se han mostrado muy positivas por seguir colaborando, de acuerdo con Fabrizio Romano.

La oferta final del Real Madrid a Vinicius Jr. surge en medio de especulaciones sobre su futuro, ya que su actual contrato que termina en junio de 2027.

Cierto sector de la cúpula madridista se ha mostrado abierta a una posible salida del jugador brasileño y otros buscan retenerlo.

Entre la incertidumbre sobre lo que pasará con Vinicius Jr., el Arsenal ha mostrado interés en ficharlo para que llegue a la Premier League.