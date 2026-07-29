El Real Madrid de José Mourinho confirmó el fichaje de su nuevo lateral, Denzel Dumfries, el neerlandés que llegara tras su etapa con el Inter de Milán.

A través de un video realizado con inteligencia artificial, el Real Madrid Pero anuncio a Denzel Dumfries, quien ya entrena con el equipo.

En el video se hace una analogía entre el deporte del tenis y el futbol, pues se enfoca a aficionados que voltean de un lado a otro como suele ocurrir en un juego de deporte blanco.

Sin embargo, el video remata diciendo que no es tenis, sino Denzel Dumfries subiendo y bajando por la banda.

Denzel Dumfries ya entrena con el Real Madrid

Denzel Dumfries vive sus primeros días como futbolista del Real Madrid

Aunque el Real Madrid apenas oficializó a Denzel Dumfries como su jugador, la realidad es que el defensa ya estaba involucrado desde horas antes con la disciplina merengue.

A los 30 años, Dumfries le dejó cerca de 20 millones de euros al Inter de Milán, equipo que hizo una venta con la salida del jugador de los Países Bajos.

Este martes, el lateral neerlandés completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho y, una vez finalizada la sesión, compartió en los canales oficiales del Real Madrid algunas declaraciones.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí, de ser parte de este club. El inicio ha ido muy bien” Denzel Dumfries, jugador del Real Madrid

Denzel Dumfries está listo para debutar con Real Madrid

Denzel Dumfries podría debutar con el Real Madrid este sábado en el partido amistoso ante la Fiorentina, y mandó un mensaje a la afición merengue.

Con Dumfries, el Real Madrid suma una pieza de potencia, recorrido y presencia ofensiva por derecha, mientras también experimenta con nuevas formas de presentar sus fichajes.