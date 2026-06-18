El Real Madrid continúa el armado del equipo que dirigirá José Mourinho y anunció el fichaje de Ibrahima Konaté, defensor francés que firmará un contrato de cuatro años.

Ibrahima Konaté, quien llega como agente libre al Real Madrid, juega actualmente con la selección de Francia en el Mundial 2026, y es una gran incorporación para el entrenador José Mourinho.

Ibrahima Konaté será parte del Real Madrid de José Mourinho (@REALMADRID)

El Real Madrid le da la bienvenida a Ibrahima Konaté

El Real Madrid compartió a través de un comunicado que Ibrahima Konaté que alcanzó un acuerdo por el que será su nuevo jugador.

Konaté, quien tiene 27 años, jugará durante las próximas cuatro temporadas con el Real Madrid, pues firmó un contrato que expira el 30 de junio de 2030.

Konaté se suma al portugués Bernardo Silva y al español Marc Cucurella, como las más recientes incorporaciones del Real Madrid.

Konaté fue un promesa de campaña del presidente del Real Madrid

Konaté ganó con Liverpool la Premier League en 2025 y la Copa FA en 2022, y su contratación fue una promesa de campaña de Florentino Pérez antes de ser reelegido como presidente del Real Madrid.

Ibrahima Konaté fue suplente en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal, en el debut de la selección gala en el Mundial 2026.



