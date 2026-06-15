Marc Cucurella, seleccionado español que jugará el Mundial 2026, es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid, tras anunciarse de forma oficial su traspaso definitivo desde el Chelsea.

A cambio de casi mil 200 millones de pesos, el Real Madrid adquirió al defensa Marc Cucurella, quien llega al club merengue con 27 años de edad.

Concentrado con la Selección de España, Cucurella reforzará una zona vital para reconstruir al Real Madrid que ahora dirige José Mourinho.

Marc Cucurella firmó por seis temporadas con el Real Madrid

Marc Cucurella firma a largo plazo con el Real Madrid

Marc Cucurella firmó un contrato a largo plazo por las próximas seis temporadas con el Real Madrid, quedando vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2032.

Cucurella llegó al Santiago Bernabéu como una solicitud directa del entrenador José Mourinho, quien busca recuperar al Real Madrid tras una temporada caótica.

Cucurella deja atrás al Chelsea previo al Mundial 2026

El defensa español Marc Cucurella decidió forzar su salida luego de criticar públicamente las decisiones directivas del Chelsea, y llega al Real Madrid tras haberse formado en las categorías inferiores del FC Barcelona.

El barcelonés, jugador del Chelsea desde 2022, sentía que su trayectoria en Stamford Bridge había llegado a su fin.

Mourinho y la directiva del Madrid entendían, en paralelo, que el equipo necesitaba incorporar un lateral, por lo que su encaje en el Santiago Bernabéu surgió de forma natural.