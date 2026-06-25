La selección de Costa de Marfil confirmó su favoritismo en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Curazao en el cierre de la primera ronda del Grupo E, resultado que le aseguró el pase a los dieciseisavos de final.

Marcador: Curazao 0-2 Costa de Marfil

Con dos goles de Nicolás Pepe (minutos 7 y 64), los marfileños se quedaron con el segundo lugar del Grupo E.

Por su parte, Curazao quedó eliminado con apenas un punto, cerrando su participación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Curazao vs Costa de Marfil: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Curazao vs Costa de Marfil arrancó de manera favorable para la selección africana, que tomó rápida ventaja en el marcador para encaminarse a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Curazao vs Costa de Marfil:

Minuto 7: Nicolás Pepe fue el autor del gol a favor de Costa de Marfil vs Curazao

Minuto 64: Segundo gol de Nicolás Pepe a favor de Costa de Marfil

¿Cuándo vuelven a jugar Curazao y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Las selecciones de Curazao y Costa de Marfil definieron su destino en el Mundial 2026 en el partido que disputaron en la Jornada 3 del torneo.

Tras la victoria de Costa de Marfil, el combinado africano espera rival para jugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Curazao, por su parte, ya no jugará en el Mundial 2026, al quedar eliminado con un punto en su cuenta.