Jude Bellingham es un futbolista que se acercó a seleccionados tras el partido de México vs Inglaterra en el Mundial 2026 a reconocer su esfuerzo en el partido que tuvieron en octavos de final.

Pero ¿qué más se sabe de Jude Bellingham? Te contamos más del futbolista con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Jude Bellingham?

Jude Victor William Bellingham es un futbolista de Stourbridge en el Reino Unido que se desempeña en la posición central y quien es conocido en Inglaterra por su desempeño desde que era adolescente.

Jude Bellingham debutó en primera división a los 16 años con el Swansea City A.F.C. en 2019, como sustituto en el campeonato de la EFL Championship.

En 2023, Jude Bellingham comenzó negociaciones con Real Madrid C.F. luego de haber destacado en el futbol inglés, siendo reconocido tras haber roto varios récords por su corta edad.

Fue en el Mundial 2022 en Qatar que Jude Bellingham debutó jugando con Inglaterra, anotando su primer gol en el partido contra Irán.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. (Fernando Llano/AP / AP Photo/Fernando Llano)

La participación de Jude Bellingham en el Mundial 2022 también lo llevó a convertirse en el segundo goleador más joven de Inglaterra y siendo el acreedor de un gol que les dio el pase a cuartos de final, donde fueron eliminados.

Para el Mundial 2026, fue él quien anotó dos de tres goles contra México en el partido de octavos de final y que llevó a Inglaterra a ir a cuartos de final.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. (Rodrigo Oropeza/AFP / AFP)

Jude Bellingham también ha participado en dos Eurocopas, siendo la de 2020 y 2024 a las que acudió.

Sumado a su trayectoria futbolística, Jude Bellingham sorprendió cuando debutó como modelo para la marca Skins de Kim Kardashian con ropa interior masculina.

Sobre la familia de Jude Bellingham, se sabe que tiene un hermano llamado Jobe Bellingham que también es futbolista. Sin embargo, este aún juega en segunda división.

Jude Bellingham y su hermano Jobe Bellingham. (@judebellingham)

Los padres de Jude Bellingham son Denise Bellingham y Mark Bellingham. Su padre fue sargento de Policía de West Midlands, pero después se convirtió en el representante de sus hijos.

¿Qué edad tiene Jude Bellingham?

Jude Bellingham tiene 23 años de edad, pues nació el 29 de junio de 2003.

¿Quién es la esposa de Jude Bellingham?

Jude Bellingham no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Jude Bellingham?

El signo zodiacal de Jude Bellingham es Cáncer, pues nació un 29 de junio.

¿Cuántos hijos tiene Jude Bellingham?

Jude Bellingham no tiene hijos.

¿Qué estudió Jude Bellingham?

Jude Bellingham estudió en Priority School en Birmingham, Inglaterra, donde obtuvo una BTEC Nivel 3 en deporte en 2021.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. (Ricardo Mazalan/AP / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿En qué ha trabajado Jude Bellingham?

Jude Bellingham es futbolista, quien forma parte de la Selección de Inglaterra. Además de estar firmado con el Real Madrid desde 2023.

Asimismo, es imagen de Adidas, OnSide y Lucozade.