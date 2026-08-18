Los conductores del podcast Pláticas del Mal ofrecieron una disculpa pública el 18 de agosto de 2026, luego de la polémica generada por sus comentarios misóginos y denigrantes contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras la derrota 10-0 ante América.

“Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debimos cruzar. Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a sus familias y a todas las personas que se sintieron agraviadas por nuestras palabras” Pláticas del Mal

Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Criss Ángel “Babuino” reconocieron que “cruzaron una línea que no debieron cruzar” y admitieron que sus expresiones sobre las jugadoras fueron inapropiadas.

Aunque señalaron que Pláticas del Mal suele tener un tono irreverente, aceptaron que esto no justifica palabras que denigran a mujeres en Liga MX Femenil.

Pláticas del Mal ofrece disculpas a jugadoras de Cruz Azul Femenil tras presión por comentarios misóginos

Este martes 18 de agosto, los integrantes del podcast Pláticas del Mal emitieron una disculpa pública a través de sus redes sociales.

Tras la polémica generada por comentarios calificados como misóginos, sexistas y violentos dirigidos a las jugadoras de Cruz Azul Femenil.

Pláticas del Mal se disculpa tras comentarios sobre las jugadoras de Cruz Azul tras el 10-0 ante América (@platicasdelmal / Instagram )

La disculpa fue firmada y reconocida por los tres conductores del programa:

Señalaron que, aunque su espacio se caracteriza por un tono humorístico e irreverente, esto no justifica palabras que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres

“En Pláticas del Mal hemos construido un espacio en el que hablamos de futbol con pasión, humor y, muchas veces, con un tono irreverente. Sin embargo, entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres” Pláticas del Mal

Los creadores admitieron que sus expresiones fueron inapropiadas y que “cruzaron una línea que no debieron cruzar”.

Ofrecieron una disculpa sincera a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la institución, a las familias de las futbolistas y a cualquier persona que se sintiera agraviada.

Manifestaron que asumen la responsabilidad como comunicadores y que no pretenden minimizar el impacto de lo sucedido.

“Asumimos la responsabilidad que nos corresponde como integrantes y como espacio de comunicación. No pretendemos justificar lo sucedido ni minimizar su impacto. El futbol se construye desde la pasión, la crítica y el debate, pero también desde el respeto. Reconocemos que en esta ocasión fallamos en eso” Pláticas del Mal

Aseguraron que aprenderán de este episodio para ser más responsables con las conversaciones que generen en sus micrófonos.

“Vamos a aprender de este episodio y a ser más responsables con la conversación que generamos desde nuestros micrófonos. Una disculpa” Pláticas del Mal

Previo al comunicado de Pláticas del Mal, Santiago Domínguez se habría negado a disculparse

La disculpa se produjo después de que el Club Cruz Azul advirtiera sobre posibles acciones legales civiles y penales, y de que la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres condenaran los insultos.

Antes del comunicado conjunto, Santiago Domínguez había declarado que no pediría disculpas y que mantenía sus críticas hacia el desempeño deportivo del equipo.

Aseguró que la polémica en redes sociales era una estrategia de la directora deportiva para desviar la atención de los malos resultados y la histórica goleada de 10-0 recibida ante el América.

Cuestionó el trabajo de Pons, señalando que en lugar de dedicarle mensajes a él, debería enfocarse en buscar mejores fichajes y un director técnico “de verdad”.

Calificó a Cruz Azul Femenil como un “equipo enano” dentro de la liga, argumentando que la institución no ha ganado absolutamente nada en esa categoría.

“No voy a pedir disculpas por culpa de la directora deportiva. Me cagó en la punta de los huevos que me dedicara un mensaje en lugar de dedicarse a buscar fichajes, en vez de buscar un DT de verdad, en vez de hacer algo producto por el equipo. Somos un equipo enano en la rama femenil, no hemos ganado absolutamente nada” Santiago Domínguez