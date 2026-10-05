Una avioneta Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR, es buscada en la zona serrana de Ixtlán del Río, Nayarit, luego de perderse el rastro de la aeronave durante un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional de Tepic con destino a Aguascalientes.

De acuerdo con reportes de medios locales, el avión habría despegado durante la tarde del domingo 4 de octubre y su último registro de seguimiento se ubicó en las inmediaciones de Ixtlán del Río, antes de que dejara de aparecer en los sistemas de rastreo.

‼️ÚLTIMO MOMENTO‼️

CAE AVIÓN EN #NAYARIT 🚨😱

De manera extra oficial se ha dado a conocer que un avión habría sufrido un accidente poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de #Tepic.



Se trata de un Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR con destino a… pic.twitter.com/Q3WI4x5I4x — Certeza Politica (@crtzpolitica) October 5, 2026

Reportan humo y fuego en la zona serrana de Nayarit

Habitantes de comunidades cercanas señalaron haber observado un destello, así como fuego y una columna de humo entre las montañas, lo que generó versiones sobre un posible desplome de la avioneta.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que estas imágenes correspondan al Cessna Citation 501 XB-BAR.

Tras los reportes, corporaciones de emergencia desplegaron labores de búsqueda en la región serrana, considerada de difícil acceso. La información disponible señala que la pérdida de seguimiento habría ocurrido alrededor de las 17:00 horas.

Hasta ahora tampoco se ha informado oficialmente cuántas personas viajaban a bordo de la avioneta, sus identidades o su estado de salud. Una versión extraoficial menciona cinco pasajeros, aunque este dato tampoco ha sido confirmado por las autoridades.

La información permanece en desarrollo y se espera que las labores de búsqueda permitan determinar la ubicación de la aeronave y esclarecer qué ocurrió durante el vuelo Tepic-Aguascalientes.