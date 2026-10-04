El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, por el retiro de la visa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, tema que aborda en su nuevo libro, “Pueblo”.

El pasado 30 de septiembre, López Obrador reapareció públicamente para presentar su nueva obra, en la que hace un recuento de distintos episodios de la historia política de México y expone sus reflexiones sobre la Cuarta Transformación.

En uno de los apartados del libro, el expresidente se refiere a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán y acusa que la medida fue tomada por el Departamento de Estado con el visto bueno de Marco Rubio.

Andrés Manuel López Beltrán pide a Trump destituir a Marco Rubio tras cancelación de su visa (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

AMLO acusa a Marco Rubio por retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán

En un fragmento de “Pueblo”, López Obrador señala directamente a Marco Rubio por el retiro de la visa de su hijo y sostiene que la decisión fue tomada desde el Departamento de Estado estadounidense con la autorización del secretario.

De acuerdo con el expresidente, la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán no tuvo una justificación y, según su interpretación, habría buscado favorecer a sectores de la derecha mexicana y afectar la autoridad política y moral de la Cuarta Transformación.

“De ese tenor dogmático y canallesco fue la decisión que tomaron en el Departamento de Estado con el visto de Marco Rubio, secretario de esa dependencia de espionaje, que no de inteligencia ni de Estado, de quitarle la visa a mi hijo Andrés Manuel, sin ningún motivo o razón” AMLO en su nuevo libro Pueblo

El señalamiento ocurre después de que Andrés Manuel López Beltrán acusara en agosto a Marco Rubio y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, de haber ordenado el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos.

AMLO detalla capítulos del libro “Pueblo” (Captura)

AMLO cuestiona acciones de Estados Unidos y menciona caso Chihuahua

En “Pueblo”, López Obrador también cuestiona las acciones de la Embajada de Estados Unidos y de agencias estadounidenses como la CIA, la DEA y el FBI en México.

El expresidente sostiene que la participación de estas agencias en el combate al narcotráfico también responde a intereses políticos y acusa a Estados Unidos de preferir, según su interpretación, gobiernos mexicanos vulnerables a sus intereses.

Asimismo, cuestiona las campañas contra México y la propaganda relacionada con la migración y el combate al narcotráfico durante los periodos electorales en Estados Unidos.

AMLO también critica la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, la cual califica de “ilegal”, además de cuestionar el papel del embajador estadounidense Ronald Johnson, a quien acusa de intervencionismo.

Con “Pueblo”, el expresidente retoma sus reflexiones sobre la historia política de México y el proyecto que denomina “Humanismo Mexicano”, como continuación de su libro anterior, “Grandeza”.