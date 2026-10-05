El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se pronunció sobre el presunto atentado del que fue víctima y sentenció que pese a lo ocurrido seguirá actuando con valentía.

“Prefiero muerto valiente que vivo cobarde” Miguel Ángel Navarro

Así lo declaró Miguel Ángel Navarro en conferencia de prensa durante la cual aseveró que no va a ceder ante las amenazas que reveló, ha recibido por parte de grupos criminales.

Cabe destacar que el tema del posible atentado contra Miguel Ángel Navarro fue retomado por las autoridades luego del desplome a una aeronave que el gobernador usaba con frecuencia.

Miguel Ángel Navarro: “prefiero muerto valiente que vivo cobarde”

La mañana del 5 de octubre de 2026, una aeronave Cessna Citation 501 que solía ser utilizada por Miguel Ángel Navarro, se desplomó en la zona serrana de Ixtlán del Río, Nayarit.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que se investiga un posible sabotaje o atentado, ante lo cual el gobernador se pronunció por lo ocurrido.

En la conferencia de prensa, Miguel Ángel Navarro resaltó las acciones que se han emprendido en su gobierno y por las que dijo, se supo bajo un alto riesgo desde el inicio de su administración.

“Yo venía a hacer un gobierno suicida. Yo no venía a jugar, yo venía a apostar mi resto, yo no venía a reír” Miguel Ángel Navarro

En el mismo sentido, destacó que nunca pensó en llegar a la gubernatura solo para terminarla, sino que arribó al cargo para “ver el fin de su vida para estar en paz” con lo que hizo por el estado.

En especial porque resaltó que los gobiernos que le antecedieron trabajaron para intereses particulares que advirtió, estaban fuera del estado y por los que aseveró que fue amenazado.

Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit (Cortesía)

Miguel Ángel Navarro revela amenazas

A pesar de que no habló de forma directa sobre el posible atentado del que fue víctima, Miguel Ángel Navarro sí reveló que ha sido víctima de amenazas por parte de grupos criminales.

Sobre el punto, el gobernador dijo que fue amenazado debido a las acciones de recuperación de terrenos y en particular, por la reintegración de 750 hectáreas al gobierno del estado de Nayarit.

“¿Por qué me amenazaron? Porque recobramos 750 hectáreas. ¿Y qué me dijeron? El dueño les manda pedir a usted que se las regrese. Y después nos pidieron que le regresáramos 400 y que nos quedáramos con 250″ Miguel Ángel Navarro

Luego de mencionar otros episodios en los que recibió amenazas, Miguel Ángel Navarro sostuvo que Nayarit ha dejado de ser visto como una “plaza” en disputa por el crimen organizado.

Por eso, aseveró que la seguridad y la paz en el estado no están en medio de un conflicto, sino que se ahora la tranquilidad en el estado se respeta gracias a las acciones que se han puesto en marcha.