El productor Juan José López Ordóñez reveló que fue víctima de un secuestro exprés el 3 de noviembre de 2024, mientras circulaba en su vehículo en la zona de Polanco, Ciudad de México (CDMX).

Juan José López Ordóñez señala que Jonathan Toache, exsuegro de Edson Álvarez, y el futbolista orquestaron su secuestro para evitar pagar las deudas que tenían con él por un inmueble y un documental.

Pero ¿quién es Juan José López Ordóñez? Te decimos todo lo que se sabe del productor que denunció un secuestro en CDMX y señaló a Edson Álvarez de haberlo orquestado.

¿Quién es Juan José López Ordóñez?

José López Ordóñez es un productor audiovisual y empresario independiente que ha ganado notoriedad en la prensa tras entablar denuncias mediáticas y penales contra el entorno del futbolista Edson Álvarez.

Edson Álvarez (Eloisa Sanchez / REUTERS)

¿Qué edad tiene Juan José López Ordóñez?

La edad de Juan José López Ordóñez es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Juan José López Ordóñez?

Dado que la fecha de nacimiento de Juan José López Ordóñez es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Juan José López Ordóñez está casado?

Ninguna de las entrevistas de prensa o declaraciones legales mencionan el estado civil de Juan José López Ordóñez.

¿Juan José López Ordóñez tiene hijos?

No hay información pública que revele que Juan José López Ordóñez tenga hijos.

¿Qué estudió Juan José López Ordóñez?

La trayectoria académica de Juan José López Ordóñez es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Juan José López Ordóñez?

De acuerdo con la información, Juan José López Ordóñez tiene más de 20 años de experiencia en prensa escrita, medios digitales, radio y televisión, lo que lo ha llevado a ser un conocido productor y periodista deportivo.

Juan José López Ordóñez señaló a Edson Álvarez de orquestar su secuestro

Juan José López Ordóñez declaró que en 2022 comenzó a trabajar en un documental sobre la trayectoria y vida personal de Edson Álvarez, proyecto relacionado con el Mundial de Qatar.

El productor sostuvo que el documental finalmente no se concretó como estaba previsto y que quedó pendiente el pago de los 3.5 millones de pesos, cifra que Edson Álvarez nunca liquidó.

López Ordóñez señaló que mantenía una disputa con Jonathan Toache Bedolla, entonces suegro de Álvarez, relacionada con un inmueble cuyo valor era de alrededor de 30 millones de pesos.

Para evitar pagar sus deudas, Álvarez y su suegro habrían orquestado su secuestro. Dos mujeres lo ingresaron a un auto y lo amenazaron de muerte. Los secuestradores habrían mencionado a Jonathan Toache.

Según su versión, los presuntos secuestradores hicieron una parada cerca de Viaducto y Calzada de Tlalpan, donde López Ordóñez aprovechó para liberarse del secuestro.

Pese a las acusaciones, Edson Álvarez sostiene que son falsas y rechazó que sea vinculado con algún tipo de delito. Adelantó que tomará medidas legales para hacer responsables a los que han divulgado la información.