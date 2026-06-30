Te contamos quién es Ronald Koeman, exdirector técnico de Países Bajos que sufrió dolorosa derrota ante Marruecos en el Mundial 2026.

Uno de los referentes más importantes del fútbol neerlandés es sin duda alguna Ronald Koeman, por su trayectoria como futbolista y entrenador.

¿Quién es Ronald Koeman?

Ronald Koeman es un exfutbolista y entrenador de Países Bajos. En su faceta de jugador se convirtió en el defensa con más goles anotados, con 253 tantos en 535 partidos.

Como entrenador, Koeman ha dirigido diversos clubes como Barcelona, Benfica, Valencia, Ajax y Everton.

Ronald Koeman (Ronald Koeman / Facebook)

¿Cuántos años tiene Ronald Koeman?

En la actualidad, Ronald Koeman tiene 63 años de edad. Nació el 21 de mazo de 1963 en Zaandam, Holanda Septentrional, Países Bajos.

¿Quién es la esposa de Ronald Koeman?

Se sabe que la esposa de Ronald Koeman es Bartina Koeman. La pareja se casó en 1985.

Ronald Koeman (Sunday Alamba / AP)

¿Qué signo zodiacal es Ronald Koeman?

Por su fecha de nacimiento, Ronald Koeman pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Ronald Koeman?

Ronald Koeman es padre de tres hijos:

Debbie Koeman

Tim Koeman

Ronald Koeman Jr.

Ronald Koeman (Ronald Koeman / Facebook)

¿Qué estudió Ronald Koeman?

Al dedicarse desde muy joven al fútbol, Ronald Koeman no realizó estudios universitarios formales.

No obstante, consiguió la Licencia UEFA Poro para convertirse en director técnico profesional.

Ronald Koeman (@RonaldKoeman)

¿En qué ha trabajado Ronald Koeman?

Ronald Koeman debutaría como jugador en 1980 con el equipo FC Groningen . Posteriormente, llegaría a dos de los clubes más importantes de Países Bajos

Ajáx de Ámsterdam: 1984-1986

PSV Eindhoven: 1987-1989

Durante el verano de 1989 ficharía por el Barcelona, equipo en el que sería entrenado por Johan Cruyff marcando época al ganar cuatro ligas consecutivas.

Además de disputar dos finales de la Copa de Europa y ganar la Copa del Rey en España, así como tres Supercopas (1991,1992 y 1994).

Koeman regresaría a su país natal para jugar dos temporadas más con el Feyenoord de Róterdam.

Como seleccionado de Países Bajos, Ronald Koeman ganó la Eurocopa de 1988 y estuvo en dos mundiales.

Al retirarse, Koeman inició su etapa de entrenador como parte del cuerpo técnico de Países Bajos en el Mundial de Francia 1998.

Un año después llegaría al Vitesse Arnhem, donde estaría hasta el 2001, cuando se fue al Ajax de Ámsterdam y conseguiría ganar liga y copa de Países Bajos.

Los clubes en los que también ha dirigido Ronald Koeman son:

Benfica: 2005-2006

PSV: 2006-2007

Valencia: 2007-2008

AZ Alkmaar: 2009

Feyenoord: 2011-2014

Southampton: 2014-2016

Everton: 2016-2017

Barcelona: 2020-2021

Mientras que como director técnico de Países Bajos, Ronald Koeman ha estado al frente de su país en dos ocasiones: la primera en 2018-2020 y la última de 2023 hasta el Mundial 2026.

Ronald Koeman (Sergei GAPON / AFP)

Ronald Koeman deja de ser técnico de Países Bajos

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que Ronald Koeman renunció a la Selección de Países Bajos al quedarse en la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La dura derrota ante Marruecos en la tanda de penaltis en el Estadio BBVA de Monterrey hizo que el entrador decidiera dar un paso al costado.

Países Bajos tenía grandes esperanzas en ser protagonista del Mundial 2026, no obstante, su juego ante Marruecos dejó mucho que desear y terminaron eliminados.

Durante su segunda etapa al frente de Países Bajos, Koeman consiguió en 44 partidos:

24 triunfos

9 empates

11 derrotas

Hasta el momento, se desconoce quién será el nuevo entrenador de Países Bajos.