Clara Luz Flores aseguró que mantiene la disposición de trabajar de manera conjunta con Tatiana Clouthier y su equipo, pese a las diferencias surgidas tras el reciente proceso interno de selección rumbo a las elecciones de 2027.

“Ya la vi, quedé de una segunda ocasión, ya la vi esta semana. Ella me comentó que iba a reunir a su equipo, precisamente esta reunión que creo que es la que debe ser pública y quedamos de volvernos a ver como con los demás compañeros y compañeras”, Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León

La coordinadora de Morena en Nuevo León destacó la trayectoria de Tatiana Clouthier dentro del movimiento y afirmó que su participación continúa siendo relevante para el proyecto político en la entidad.

Además, Clara Luz Flores subrayó la importancia de mantener el diálogo entre los distintos liderazgos para fortalecer la unidad de Morena y construir una propuesta sólida de cara a las elecciones 2027.

Clara Luz Flores reconoce a Tatiana Clouthier como referente de Nuevo León

Clara Luz Flores reconoció la trayectoria política de Tatiana Clouthier y la calificó como una referente del movimiento en Nuevo León.

Flores aseguró que respeta a Clouthier y que no descalificará sus declaraciones sobre el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará el proyecto rumbo a las elecciones de 2027 en el estado.

La coordinadora también señaló que el proceso interno de Morena no debe centrarse en una sola persona ni en las aspiraciones individuales para ocupar un cargo de elección popular, sino en la construcción de un proyecto para Nuevo León.

“Tatiana es una referente en nuestro movimiento, es una persona con una trayectoria extraordinaria. Yo la respeto muchísimo, respeto toda su trayectoria y toda su historia de vida, además porque tiene su historia desarrollada aquí en Nuevo León (...) yo, mi respeto a Tatiana, como se lo dije en privado. Yo solo soy una coordinadora, no se trata de una persona, se trata de un gran movimiento y de generar esta esperanza en Nuevo León” Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León

Clara Luz Flores busca una “operación cicatriz” en Morena Nuevo León

Por otra parte, Clara Luz Flores aseguró que ha mantenido conversaciones con otros compañeros y compañeras que también participaron en el proceso para definir la coordinación de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

La morenista señaló que busca una “operación cicatriz” para mantener unido al movimiento de la Cuarta Transformación en el estado, pese a las diferencias que existen entre sus integrantes.

De acuerdo con Flores, la diversidad de opiniones dentro de Morena puede fortalecer al movimiento, por lo que todas las posturas deben ser tomadas en cuenta de cara al proceso electoral de 2027.

“Nosotros hemos estado platicando, entonces yo creo que el movimiento por eso es precisamente fuerte, tiene diversas opiniones y es lo que lo hace más fuerte y todos debemos de incluirlas. A mí no se me olvida que tenemos que incluirlas, y tampoco se me olvidan los principios de nuestro movimiento que tienen que ver con la honestidad, la cercanía a la ciudadanía, el trabajo y resultados” Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León

De esta manera, Clara Luz Flores busca mantener el diálogo con las distintas figuras de Morena en Nuevo León, incluida Tatiana Clouthier, mientras el partido avanza hacia la definición de su proyecto para las elecciones de 2027.