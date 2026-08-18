La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Querétaro y Rayadas, dejando al América y Tigres como líderes de sus grupos.

Grupo A

Tigres | 9 puntos Rayados | 9 puntos Toluca | 7 puntos Cruz Azul | 6 puntos León | 3 puntos Querétaro | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos Atlante | 3 puntos Santos Laguna | 3 puntos

Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 9 puntos Chivas | 9 puntos Pachuca | 1 punto Tijuana | 3 puntos Pumas | 3 puntos San Luis | 3 puntos Atlas | 2 puntos Necaxa | 0 puntos Puebla | 0 puntos

América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Las goleadas de América y Rayadas fueron los resultados más destacados en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

La competencia se prepara para la Jornada 4, que arrancará el viernes 21 de agosto con el duelo Pumas vs Querétaro y concluirá el lunes 24 con Atlas vs Tijuana.

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pachuca, Chivas, Rayadas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 3:

Cruz Azul 3-1 Atlante

América 5-1 Puebla

Pachuca 3-1 Pumas

Tigres 1-0 FC Juárez

Tijuana 5-1 Necaxa

Chivas 3-1 San Luis

León 0-1 Querétaro

Toluca 1-1 Atlas

Santos 1-4 Rayadas

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 21 de agosto al lunes 24 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4:

Viernes 21 de agosto

Pumas vs Querétaro | 17:00 horas

Rayados vs León | 21:00 horas

Sábado 22 de agosto

FC Juárez vs Santos | 17:06 horas

Cruz Azul vs Tigres | 18:00 horas

Domingo 23 de agosto

Puebla vs San Luis | 12:00 horas

Pachuca vs Chivas | 16 horas

Necaxa vs América | 18:06 horas

Lunes 24 de agosto