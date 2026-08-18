La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Querétaro y Rayadas, dejando al América y Tigres como líderes de sus grupos.
Grupo A
- Tigres | 9 puntos
- Rayados | 9 puntos
- Toluca | 7 puntos
- Cruz Azul | 6 puntos
- León | 3 puntos
- Querétaro | 3 puntos
- FC Juárez | 3 puntos
- Atlante | 3 puntos
- Santos Laguna | 3 puntos
Grupo B
- América | 9 puntos
- Chivas | 9 puntos
- Pachuca | 1 punto
- Tijuana | 3 puntos
- Pumas | 3 puntos
- San Luis | 3 puntos
- Atlas | 2 puntos
- Necaxa | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
Las goleadas de América y Rayadas fueron los resultados más destacados en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
La competencia se prepara para la Jornada 4, que arrancará el viernes 21 de agosto con el duelo Pumas vs Querétaro y concluirá el lunes 24 con Atlas vs Tijuana.
Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pachuca, Chivas, Rayadas, Tigres y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 3:
- Cruz Azul 3-1 Atlante
- América 5-1 Puebla
- Pachuca 3-1 Pumas
- Tigres 1-0 FC Juárez
- Tijuana 5-1 Necaxa
- Chivas 3-1 San Luis
- León 0-1 Querétaro
- Toluca 1-1 Atlas
- Santos 1-4 Rayadas
Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 21 de agosto al lunes 24 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4:
Viernes 21 de agosto
- Pumas vs Querétaro | 17:00 horas
- Rayados vs León | 21:00 horas
Sábado 22 de agosto
- FC Juárez vs Santos | 17:06 horas
- Cruz Azul vs Tigres | 18:00 horas
Domingo 23 de agosto
- Puebla vs San Luis | 12:00 horas
- Pachuca vs Chivas | 16 horas
- Necaxa vs América | 18:06 horas
Lunes 24 de agosto
- Atlante vs Toluca | 15:45 horas
- Atlas vs Tijuana | 19:00 horas