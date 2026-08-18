La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Querétaro y Rayadas, dejando al América y Tigres como líderes de sus grupos.

Grupo A

  1. Tigres | 9 puntos
  2. Rayados | 9 puntos
  3. Toluca | 7 puntos
  4. Cruz Azul | 6 puntos
  5. León | 3 puntos
  6. Querétaro | 3 puntos
  7. FC Juárez | 3 puntos
  8. Atlante | 3 puntos
  9. Santos Laguna | 3 puntos
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 9 puntos
  2. Chivas | 9 puntos
  3. Pachuca | 1 punto
  4. Tijuana | 3 puntos
  5. Pumas | 3 puntos
  6. San Luis | 3 puntos
  7. Atlas | 2 puntos
  8. Necaxa | 0 puntos
  9. Puebla | 0 puntos
América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul
América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Las goleadas de América y Rayadas fueron los resultados más destacados en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

La competencia se prepara para la Jornada 4, que arrancará el viernes 21 de agosto con el duelo Pumas vs Querétaro y concluirá el lunes 24 con Atlas vs Tijuana.

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pachuca, Chivas, Rayadas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 3:

  • Cruz Azul 3-1 Atlante
  • América 5-1 Puebla
  • Pachuca 3-1 Pumas
  • Tigres 1-0 FC Juárez
  • Tijuana 5-1 Necaxa
  • Chivas 3-1 San Luis
  • León 0-1 Querétaro
  • Toluca 1-1 Atlas
  • Santos 1-4 Rayadas

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 21 de agosto al lunes 24 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4:

Viernes 21 de agosto

  • Pumas vs Querétaro | 17:00 horas
  • Rayados vs León | 21:00 horas

Sábado 22 de agosto

  • FC Juárez vs Santos | 17:06 horas
  • Cruz Azul vs Tigres | 18:00 horas

Domingo 23 de agosto

  • Puebla vs San Luis | 12:00 horas
  • Pachuca vs Chivas | 16 horas
  • Necaxa vs América | 18:06 horas

Lunes 24 de agosto

  • Atlante vs Toluca | 15:45 horas
  • Atlas vs Tijuana | 19:00 horas