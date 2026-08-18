Criss Ángel, conocido como “Babuino” o “El Puma”, es un influencer mexicano especializado en futbol y uno de los tres conductores del podcast Pláticas del Mal.

Seguidor de los Pumas de la UNAM, combina su papel como creador de contenido con su participación en ligas amateur como portero.

Aunque ha ganado notoriedad por su estilo irreverente, también se ha visto envuelto en polémicas, como los comentarios misóginos contra Cruz Azul Femenil y enfrentamientos con periodistas y directivos, episodios que lo obligaron a emitir disculpas públicas.

Criss Ángel ‘Babuino’, podcaster en Pláticas del Mal (@soyelbabuino / Instagram )

¿Quién es Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

Criss Ángel, mejor conocido en el entorno digital como “Babuino” o ‘El Puma’, es un influencer y creador de contenido mexicano especializado en el ámbito deportivo, particularmente en el futbol.

Es uno de los tres integrantes principales del podcast y programa de debate deportivo Pláticas del Mal, el cual se transmite semanalmente a través del canal de YouTube de Mike Máquina del Mal TV.

Criss Ángel “Babuino” conduce este programa junto a:

Mike Máquina del Mal

Santiago Domínguez

Se identifica públicamente como un ferviente seguidor de los Pumas de la UNAM, posicionándose habitualmente en la mesa de debate como el representante de este equipo frente a sus compañeros seguidores del América y Cruz Azul.

¿Cuántos años tiene Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay información pública sobre la edad de Criss Ángel “Babuino”.

¿Quién es la esposa de Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay información oficial que indique que Criss Ángel “Babuino” esté casado.

¿Qué signo zodiacal es Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Criss Ángel “Babuino”, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay registros públicos que indiquen si Criss Ángel “Babuino” tiene hijos.

Criss Ángel ‘Babuino’, podcaster en Pláticas del Mal (@soyelbabuino / Instagram )

¿Qué estudió Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay información pública sobre los estudios de Criss Ángel “Babuino”.

Sin embargo, Criss Ángel “Babuino” confesó que se formó como futbolista en las fuerzas básicas del Cruz Azul.

¿En qué ha trabajado Criss Ángel “Babuino”, podcaster en Pláticas del Mal?

Criss Ángel “Babuino” es conocido por ser un podcaster en Pláticas del Mal.

Su contenido se centra en reaccionar e interactuar sobre temas de la Liga MX, la Selección Mexicana y el futbol internacional, a menudo utilizando un tono irreverente y de confrontación.

Además de su labor como comunicador, juega de manera activa como portero en ligas de futbol amateur y de creadores.

Criss Ángel “Babuino” se vio envuelto en una fuerte polémica mediática tras una emisión de su podcast donde se realizaron comentarios misóginos y denigrantes hacia las jugadoras de Cruz Azul Femenil luego de que estas perdieran 10-0 ante el América.

Aunque inicialmente se deslindó de algunas expresiones de sus compañeros, participó en las burlas y posteriormente defendió la postura del programa como “carrilla” futbolística.

Finalmente, emitió una disculpa pública junto a los otros conductores del programa Pláticas del Mal.

En medio de la disputa con Cruz Azul, lanzó acusaciones públicas contra la directora deportiva del club, Mafer Pons, afirmando que estaba de vacaciones durante la derrota goleada, y cuestionó la preparación del cuerpo médico del equipo sugiriendo prácticas de nepotismo.

A través de las redes sociales se recordó el enfrentamiento verbal que tuvo Criss Ángel “Babuino” en 2025 con la periodista Azul Filiponi, a quien insultó públicamente en su programa después de que ella explicara el origen de su afición por los Pumas.

Criss Ángel “Babuino” cuenta con un historial de intercambios hostiles e insultos hacia otras creadoras de contenido ligadas al futbol mexicano.