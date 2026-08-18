Team México anunció el retiro de su patrocinio al podcast Pláticas del Mal luego de los comentarios misóginos emitidos contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras la derrota 10-0 ante América.

Con relación a los comentarios hechos en “Pláticas del Mal” hacia el equipo Cruz Azul Femenil, desde TEAMMÉXICO.mx queremos comunicarle a la sociedad mexicana lo siguiente: Las declaraciones fueron realizadas a título personal de los creadores de contenido. Nosotros no apoyamos ese discurso y estamos seguros de que comentarios así no tienen lugar en nuestra empresa ni en nuestra sociedad. Team México

La agencia señaló que no respalda discursos que denigren a las mujeres y subrayó que “las acciones cuentan más que las palabras”.

Aunque los conductores Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino” ofrecieron disculpas públicas, Team México se deslindó de ellos, marcando la primera consecuencia comercial del polémico programa deportivo.

Anuncia Team México que retira patrocinio a Pláticas del Mal

En su mensaje público, Team México aseguró que no continuará su relación comercial con Pláticas del Mal.

La agencia afirmó que “las acciones cuentan más que las palabras” y señaló que continuará tomando decisiones que permitan desarrollar la industria del entretenimiento en México de una mejor forma.

El comunicado de Team México llega después de los comentarios misóginos realizados por los creadores de contenido en su podcast.

Comunicado Team México (@teammexicomx)

Pese a que Santiago Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino” emitieron en redes un disculpa pública por sus palabras, la empresa con la que colaboraban se deslindó de ellos.

Se trata de la primera consecuencia comercial que enfrenta Pláticas del Mal luego de sus lamentables declaraciones.

Los comentarios de los conductores de Pláticas del Mal surgieron tras la derrota 10-0 de Cruz Azul Femenil ante América.

Santiago Domínguez aseguró que las jugadoras no representaban a Cruz Azul y sugirió que fueran despedidas para que trabajaran en un “table dance”.

Al discurso misógino de Domínguez, también se sumaron Mike Máquina del Mal y Criss Ángel “Babuino”.

Este último insultó a la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, Mafer Pons.

Las declaraciones en Pláticas del Mal han generado rechazo tanto del Cruz Azul, la Liga MX Femenil, la Secretaría de las Mujeres y la afición en redes sociales.