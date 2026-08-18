Liga Femenil BBVA reprueba violencia contra jugadoras de Cruz Azul y anuncia medidas

La Liga Femenil BBVA reprobó la violencia expresada contra las jugadoras de Cruz Azul y anunció medidas al respecto.

A través de un comunicado, la Liga Femenil BBVA manifestó que lo dicho durante un podcast atenta contra el respeto y la dignidad de las jugadoras.

Liga Femenil BBVA responde a violencia contra jugadoras de Cruz Azul; esto se sabe

La Liga Femenil BBVA se pronunció por la violencia expresada en redes sociales contra las jugadoras de Cruz Azul, calificando estas acciones como algo inaceptable.

La competición indicó que la pasión que genera el futbol debe manifestarse a través del debate y la libre opinión, pero nunca bajo el amparo de la discriminación o la violencia de género.

Como parte de la estrategia integral para mitigar estos ataques, la Liga y sus clubes afiliados han ratificado su compromiso de trabajar de forma vinculada con el Comité de Género.

Esta unión pretende optimizar los canales de denuncia y fortalecer los mecanismos tecnológicos que permitan proteger a las futbolistas contra el acoso en línea de manera más efectiva.

Asimismo, se ha realizado un llamado urgente a las autoridades competentes para que se sumen a estas labores de prevención y atención, asegurando que cualquier expresión de odio o contenido digital que denigre a las jugadoras sea combatido con rigor.

Con estas acciones coordinadas, la Liga Femenil BBVA se busca establecer un precedente sólido de seguridad y ética dentro del ecosistema del fútbol profesional en México, garantizando que la integridad de las jugadoras sea siempre la prioridad.