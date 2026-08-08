América vs Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 10-0 a favor de las Águilas, que se consolidaron como líderes del Grupo B del torneo.

América, campeón de la Liga Femenil BBVA, sumó su segunda victoria y todavía no recibe gol en el Apertura 2026.

Marcador: América 10-0 Cruz Azul

América vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

América vs Cruz Azul jugaron en el Estadio Banorte como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los 10 goles del partido América vs Cruz Azul:

Minuto 4: Gol de Gabriela García (América)

Minuto 12: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 38: Gol de Geyse Ferreira (América)

Minuto 45+1: Gol de Kimberly Rodríguez (América)

Minuto 48: Gol de Kimberly Rodríguez (América)

Minuto 51: Gol de Montserrat Saldívar (América)

Minuto 64: Gol de Geyse Ferreira (América)

Minuto 75: Gol de Priscila da Silva (América)

Minuto 79: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 81: Gol de Priscila da Silva (América)

América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

Después de cumplir su compromiso en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, América y Cruz Azul se prepararán su siguiente partido en la competencia.

América recibe a Puebla el 15 de agosto en la Jornada 3, mientras que Cruz Azul recibirá al Atlante el viernes 14 de agosto.