La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) emitió un comunicado oficial para denunciar enérgicamente los ataques misóginos y denigrantes dirigidos hacia las jugadoras del club Cruz Azul Femenil en Pláticas del Mal.

El organismo enfatiza que estas agresiones trascienden la crítica deportiva, convirtiéndose en actos de violencia de género que podrían constituir delitos legales.

A través de este mensaje, el colectivo exige a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Femenil BBVA que implementen sanciones tangibles en lugar de simples condenas verbales.

“Exigimos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Femenil BBVA que estos hechos no queden únicamente en una condena pública y que se tomen medidas concretas, dentro de sus facultades, para que este tipo de conductas tengan consecuencias” Asociación Mexicana de Futbolistas

Asociación Mexicana de Futbolistas exige sanciones a conductores de Pláticas del Mal por comentarios contra futbolistas

AMFpro emitió una postura de rechazo y condena absoluta por los comentarios emitidos en el pódcast Pláticas del Mal contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil a raíz de su derrota 10-0 frente al América.

Criticaron que las reacciones institucionales se queden solo en palabras. Exigieron directamente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Femenil BBVA que apliquen medidas concretas dentro de sus facultades contra los conductores:

Asociación Mexicana de Futbolistas exige consecuencias por comentarios de Pláticas del Mal contra futbolistas (@AMFproMX / X )

Pide que se garantice que este tipo de conductas tengan “consecuencias” reales y repercusiones tangibles.

La AMFpro enfatizó que la respuesta institucional no debe quedarse únicamente en una condena pública o un discurso de rechazo en redes sociales.

Pidió que la FMF y la Liga Femenil BBVA asuman la responsabilidad colectiva de proteger el futbol nacional y delimitar con claridad cuáles acciones no tienen cabida en el deporte.

“Quienes formamos parte del Futbol Mexicano tenemos la responsabilidad de protegerlo y de dejar claro qué acciones no tienen cabida en él” Asociación Mexicana de Futbolistas

En su comunicado, la AMFpro destacó que no solo son las futbolistas de Cruz Azul, sino que se debe de trabajar para que nadie ejerza su profesión en un entorno donde no hay respeto.

“No hablamos únicamente por las Jugadoras de Cruz Azul. Hablamos como colectivo de Futbolistas que exige respeto y condiciones que permitan a todas las Jugadoras desarrollar su profesión en un entorno libre de violencia, discriminación y acoso” Asociación Mexicana de Futbolistas

La AMFpro demandó respeto y condiciones de trabajo dignas, sentenciando que “ninguna futbolista tenga que acostumbrarse a ser insultada, sexualizada, amenazada o violentada por ejercer su profesión”.

“No queremos que ninguna futbolista tenga que acostumbrarse a ser insultada, sexualizada, amenazada o violentada por ejercer su profesión” Asociación Mexicana de Futbolistas

Asociación Mexicana de Futbolistas rechazan la violencia de género tras comentarios de conductores de Pláticas del Mal

La AMFpro aclaró tajantemente que estos comentarios “no pueden ser consideradas simplemente como opiniones o críticas deportivas”.

“Los hechos recientes relacionados con las expresiones realizadas en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil no pueden ser considerados simplemente como opiniones o críticas deportivas” Asociación Mexicana de Futbolistas

Explicaron que, si bien las jugadoras profesionales están abiertas a la crítica sobre su desempeño en la cancha, la violencia, la misoginia y la denigración no se debe permitir.

“La crítica deportiva siempre será parte del futbol y entendemos, que podemos estar sujetas a ella, como cualquier deportista profesional. La violencia, la misoginia y la denigración hacia las Futbolistas, NO” Asociación Mexicana de Futbolistas

Definieron las expresiones como misóginas, sexualizantes y denigrantes. Advirtieron que representan una forma de violencia de género y digital que no debe normalizarse y que, además, “pudieran ser constitutivas de un delito”.

“Las expresiones misóginas, sexualizantes y denigrantes contra las Futbolistas son una forma de violencia que no podemos permitir que se normalice dentro ni fuera de nuestro futbol, mismas que incluso, pudieran ser constitutivas de un delito” Asociación Mexicana de Futbolistas

El pronunciamiento cerró con un mensaje de solidaridad total bajo el lema “Hoy nuestra voz es una sola”, respaldando colectivamente a las jugadoras del equipo celeste y a todas las futbolistas del país.

“Hoy estamos juntas. Por las Jugadoras de Cruz Azul. Por todas las Futbolistas. Que No se normalice. Que No quede sin consecuencias” Asociación Mexicana de Futbolistas