Santiago Domínguez es un creador de contenido dedicado al ámbito deportivo, es conocido por ser parte del pódcast “Pláticas del Mal”.

Es ferviente aficionado de La Máquina Celeste, por lo que en debates suele defender a su equipo. Sin embargo, emitió insultos misóginos contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil tras una derrota de 10-0 ante el América.

Durante el podcast Pláticas del Mal, Santiago Domínguez sugirió que las deportistas deberían abandonar el futbol para dedicarse al trabajo sexual, lo que provocó una condena inmediata de la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres.

Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal (@sant.dominguez_ / Instagram )

¿Quién es Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

Santiago Domínguez es un creador de contenido e influencer mexicano, reconocido principalmente por ser un ferviente aficionado del club Cruz Azul.

Es uno de los tres conductores principales del podcast de futbol “Pláticas del Mal”, un espacio que se transmite por YouTube, Instagram y TikTok y se caracteriza por su tono irreverente para debatir temas de la Liga MX.

Además de su lealtad a “La Máquina”, ha manifestado ser seguidor del Barcelona.

Tras la derrota 10-0 de Cruz Azul Femenil ante el América, Domínguez lanzó insultos contra las jugadoras, sugiriendo que deberían abandonar el futbol profesional para dedicarse a actividades de carácter sexual (específicamente mencionó que deberían trabajar en un “table dance”).

Sus expresiones fueron condenadas por el club Cruz Azul, la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres.

La institución cementera informó que se reserva el derecho de tomar acciones legales (civiles y penales) y ha decidido romper cualquier vínculo con él y sus financiadores.

¿Cuántos años tiene Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay información pública acerca de la edad de Santiago Domínguez.

¿Quién es la esposa de Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

Santiago Domínguez mantiene una vida privada alejada de las redes sociales, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Santiago Domínguez, se desconoce su signo zodiacal.

Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal (@sant.dominguez_ / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

Al igual que con su situación sentimental, la información sobre si Santiago Domínguez tiene hijos no es pública.

¿Qué estudió Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

No hay información pública sobre los estudios de Santiago Domínguez.

¿En qué ha trabajado Santiago Domínguez, podcaster en Pláticas del Mal?

Santiago Domínguez se ha dado a conocer por su trabajo en el podcast Pláticas del Mal.

Dentro del podcast, Domínguez desempeña el papel de la contraparte de Mike “Máquina del Mal” (seguidor del América), actuando como una voz antiamericanista en los debates.

Trabaja de manera independiente administrando sus perfiles en plataformas como Instagram, donde acumula decenas de miles de seguidores.

A través de estas cuentas, genera interacciones con su audiencia mediante transmisiones en vivo, videos de reacciones rápidas y opiniones sobre la actualidad de la Liga MX.