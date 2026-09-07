La polémica sobre un presunto desalojo de Santiago Domínguez del Estadio Banorte durante el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna generó versiones encontradas en redes sociales.

Circulan versiones en “medios e internet” de que Santi fue expulsado del estadio, lo cual es mentira Mike Máquina del Mal

Mientras circularon imágenes que mostraban al creador de contenido rodeado por elementos de seguridad, Mike Máquina del Mal aseguró que nunca fue expulsado del Estadio Banorte y que únicamente se realizó una revisión de rutina.

El caso reavivó la discusión sobre las posibles medidas adoptadas por Cruz Azul tras los comentarios misóginos que integrantes de Pláticas del Mal hicieron contra jugadoras del equipo.

Mike Máquina del Mal niega que hayan “expulsado” a Santiago Domínguez del Estadio Banorte

Un medio deportivo compartió imágenes donde se ve a Santiago Domínguez siendo rodeado por un grupo de policías, por lo que se especuló que había sido desalojado del recinto.

Mike Máquina del Mal, amigo de Santiago Domínguez, compartió un mensaje en redes sociales para negar que su compañero haya sido expulsado del partido.

“Si fue abordado él, nuestro camarógrafo, y una chica que los acompañaba y fueron revisados injustificadamente por policías del estadio y una persona “sospechosa” que no podemos asegurar que trabaje en Cruz Azul" Mike Máquina del Mal

El influencer confirmó que un grupo de policías se acercaron a Santiago Domínguez, una de sus acompañantes y un camarógrafo para revisarlos.

Mike Máquina del Mal niega que hayan expulsado a Santiago Domínguez del Esatdio Banorte (X/@mikemaquinadel)

Posteriormente, Santiago Domínguez y sus acompañantes regresaron a ver el partido del Cruz Azul vs Santos.

Santiago Domínguez no se ha pronunciado sobre el rumor de su expulsión del Estadio Banorte, pero compartió historias en Instagram que indican que sí estuvo presente durante el partido.

“Pero después de la infructuosa revisión, regresaron a ver el partido. Esperemos que el récord verifique mejor su información y ya deje de andar acosando a Santiago” Mike Máquina del Mal

Incluso, el influencer compartió fotos dentro del Estadio Banorte con algunos de sus seguidores.

Mientras tanto, el Cruz Azul no ha confirmado que haya cumplido su sanción contra Santiago Domínguez y sus compañeros por sus insultos a la liga femenil.

¿El Cruz Azul vetó a Santiago Domínguez de todos sus partidos?

Mike Máquina del Mal insistió en que Santiago Domínguez no había sido expulsado del Estadio Banorte, mientras que el periodista Carlos Ponce de León expresó que el Cruz Azul les había confirmado que expulsaron al influencer del partido.

Santiago Domínguez y sus compañeros del podcast ‘Pláticas del mal’ lanzaron comentarios misóginos contra jugadoras del Cruz Azul, provocando que el club deportivo analizara tomar medidas legales en su contra.

El 17 de agosto, el Cruz Azul compartió un comunicado donde expresó que no se “vincularían con los creadores de Pláticas del mal” y tampoco con las empresas que los financian.

El Cruz Azul no especificó en su comunicado si expulsaría a Santiago Domínguez y sus compañeros de sus partidos, pero sí dejó claro que tomaría medidas civiles y penales.