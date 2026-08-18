Miguel Alexis Bedean López, mejor conocido como Mike Máquina del Mal, es un popular creador de contenido que se ha dado a conocer por hablar sobre el futbol.

Se ha popularizado por su estilo irreverente, polémico y confrontativo, ganando gran exposición principalmente en las redes sociales.

Mike Máquina del Mal se convirtió en tendencia debido a comentarios misóginos y denigrantes emitidos en su podcast contra las futbolistas de Cruz Azul tras la histórica derrota de 10-0 ante el América.

¿Quién es Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Miguel Alexis Bedean López, mejor conocido como Mike Máquina del Mal, es un influyente creador de contenido, streamer y comentarista deportivo mexicano que nació el 31 de julio de 1992 en la CDMX.

Mike Máquina del Mal, creador de contenido (@mikemaquinadelmalchow / Instagram )

Se ha consolidado como una figura prominente en el entorno digital, especialmente en TikTok, donde supera el millón de seguidores compartiendo contenido sobre equipos y atletas de futbol profesional, a menudo acompañado de un estilo irreverente y polémico.

Mike es un reconocido seguidor del Club América y un ferviente admirador de Cristiano Ronaldo.

Recientemente, su nombre ha estado en el centro de una fuerte controversia tras la derrota de 10-0 de Cruz Azul Femenil ante el América en agosto de 2026.

Mike fue señalado por secundar y emitir comentarios misóginos y denigrantes durante su podcast, sugiriendo que las jugadoras deberían abandonar el futbol para dedicarse a plataformas de contenido para adultos como OnlyFans.

Como consecuencia de estas expresiones, la directiva de Cruz Azul calificó su conducta como inadmisible y anunció un veto permanente, rompiendo cualquier vínculo con él y sus empresas financiadoras.

¿Cuántos años tiene Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Mike Máquina del Mal tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Mike Máquina del Mal mantiene su vida familiar y amorosa de forma privada, por lo que no hay información pública de que se encuentre casado.

En algunas de sus transmisiones ha mencionado detalles sobre relaciones anteriores y cómo estas marcaron etapas de su vida antes de volverse viral en internet.

¿Qué signo zodiacal es Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Mike Máquina del Mal es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Mike Máquina del Mal no tiene hijos.

Mike Máquina del Mal, creador de contenido (@mikemaquinadelmalchow / Instagram )

¿Qué estudió Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

No hay registros públicos sobre los estudios de Mike Máquina del Mal.

¿En qué ha trabajado Mike Máquina del Mal, creador de contenido?

Mike Máquina del Mal ha desarrollado su carrera profesional principalmente en tres áreas:

La producción musical Los medios de comunicación tradicionales (radio y televisión) La creación de contenido digital enfocado en el entretenimiento deportivo

Trabajó de forma profesional en la ingeniería de audio para proyectos comerciales e independientes.

Es el conductor y creador principal del podcast deportivo “Pláticas del Mal”, donde debate sobre la Liga MX junto a Santiago Domínguez y Criss Ángel “Babuino”.

Su popularidad en redes le permitió dar el salto a la radio y televisión, participando en el programa Amigos sin Derechos de Exa FM y colaborando con Imagen Deportes en espacios como el programa Mal Parado y la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También tuvo un paso recordado por el reality show Enamorándonos de TV Azteca.

En 2023, protagonizó un evento viral al tener que tatuarse el rostro de Lionel Messi y la palabra “GOAT” en su espalda tras perder una apuesta con el streamer argentino “La Cobra” sobre el resultado de la Leagues Cup.

En diciembre de 2024, participó en el evento de boxeo de streamers “Párense de Manos 2”, donde se enfrentó al creador de contenido argentino Gerónimo “Momo” Benavides.

Ha capitalizado su faceta musical produciendo sátiras de futbol disponibles en plataformas como Spotify, destacando temas de estilo cumbia y rap como “Cumbia De Chiv4s” y “Cumbia Del Antimessi”.