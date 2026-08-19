David Faitelson arremete contra Santiago Domínguez y Pláticas del Mal por comentarios misóginos hacia Cruz Azul Femenil.

El periodista de TUDN no se guardó nada y fue tajante al criticar en redes a los conductores de Pláticas del Mal, calificando de “deleznable, bajo, nada ético” violentar a las jugadoras de Cruz Azul.

“Increíble de lo que es capaz la naturaleza humana -no si llamarles así- Violentar a la mujer después de un resultado adverso como el que ocurrió con el equipo de Cruz Azul de la Liga MX femenino me parece deleznable, bajo, nada ético…” David Faitelson

David Faitelson contra Santiago Domínguez y Pláticas del Mal (@DavidFaitelson_)

Esto dijo David Faitelson contra Santiago Domínguez y Pláticas del Mal por comentarios misóginos

David Faitelson tundió a Santiago Domínguez y Pláticas del Mal por comentarios misóginos en su podcast.

Cuestionando el título de comentarista deportivo para Santiago Domínguez a quien llamó “un perfecto imbécil” por sus declaraciones.

En el mismo tono, Faitelson expresó que tiene miedo porque existe “cada imbécil” vestido con el traje de creador de contenido o youtuber.

David Faitelson contra Santiago Domínguez y Pláticas del Mal (@DavidFaitelson_)

La crítica de David Faitelson se suma al rechazo público que han expresado tanto Cruz Azul, la Liga MX Femenil, la Secretaría de las Mujeres y la afición en redes sociales por lo dicho en Pláticas del Mal.

Los comentarios de los conductores de Pláticas del Mal surgieron tras la derrota 10-0 de Cruz Azul Femenil ante América.

Santiago Domínguez aseguró que las jugadoras no representaban a Cruz Azul y sugirió que fueran despedidas para que trabajaran en un “table dance”.

Al discurso misógino de Domínguez, también se sumó Mike Máquina del Mal, quien insinuó que las jugadoras podrían recurrir a OnlyFans.

De igual manera, su colaborador Criss Ángel “Babuino” insultó a la directora deportiva de Cruz Azul Femenil, Mafer Pons.