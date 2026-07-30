La Liga Femenil BBVA presentó una transformación integral rumbo al Torneo Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia.

La Liga Femenil BBVA implementará cambios en el formato de competencia, renovará por completo su identidad de marca y pondrá en marcha una estrategia comercial y tecnológica con el objetivo de fortalecer su crecimiento y consolidarse como una de las ligas femeniles más importantes del mundo.

Liga Femenil BBVA cambiará la forma de jugar los partidos

Uno de los cambios más importantes se encuentra en el sistema de competencia, pues a partir de este torneo, los 18 clubes estarán divididos en dos grupos de nueve equipos, conformados con base en criterios geográficos y el Elo Ranking deportivo.

La fase regular pasará de 17 a 14 jornadas, eliminando las tradicionales fechas dobles para disminuir la carga física de las futbolistas y facilitar el calendario internacional. Cada equipo disputará ocho encuentros frente a rivales de su mismo grupo y seis partidos intergrupales.

Liga MX Femenil estrenará nuevo formato. (captura)

Al finalizar la fase regular, los cuatro mejores clubes de cada sector avanzarán directamente a los Cuartos de Final, desapareciendo el formato de Play-In. Además, la gran Final tendrá un nuevo criterio de desempate: si existe igualdad en el marcador global, el campeonato se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempos extras.

Liga Femenil BBVA cambiará su nombre y el himno para los partidos

Oficialmente adoptará el nombre de Liga Femenil BBVA, acompañado por un nuevo logotipo formado por dos letras “F” estilizadas y un himno exclusivo desarrollado en colaboración con Amazon Music.

Finalmente, la Liga Femenil BBVA reforzará el uso de la tecnología con la implementación del fuera de lugar semiautomático desde la fase regular y el VAR en las fases finales, buscando elevar la calidad deportiva y arbitral del campeonato.