Lionel Messi de despedirá de la Selección de Argentina el martes 6 de octubre ante Benin. Transmite ViX a las 16 horas desde el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Argentina cerrará la Fecha FIFA ante Benin y aprovechará ese partido para despedir oficialmente a Lionel Messi de la selección albiceleste.
- Partido: Argentina vs Benin
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 6 de octubre del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monumental de Buenos Aires
- Transmisión: ViX
Argentina vs Benin: Día del partido de despedida de Messi con la Selección
El martes 6 de octubre de 2026 será el partido Argentina vs Benin en el partido de despedida de Lionel Messi.
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Argentina vs Benin: Hora del partido de despedida de Messi con la Selección
Argentina vs Benin iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en Buenos Aires, lugar donde se despedirá Lionel Messi de la selección de su país.
Argentina vs Benin: Canal para ver el partido de despedida de Messi con la Selección
El último partido de Lionel Messi con Argentina ante Benin podrá verse a través de la plataforma ViX.
- Partido: Argentina vs Benin
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 6 de octubre del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monumental de Buenos Aires
- Transmisión: ViX