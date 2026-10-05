Lionel Messi de despedirá de la Selección de Argentina el martes 6 de octubre ante Benin. Transmite ViX a las 16 horas desde el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina cerrará la Fecha FIFA ante Benin y aprovechará ese partido para despedir oficialmente a Lionel Messi de la selección albiceleste.

Partido: Argentina vs Benin

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 6 de octubre del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental de Buenos Aires

Transmisión: ViX

Argentina vs Benin: Día del partido de despedida de Messi con la Selección

El martes 6 de octubre de 2026 será el partido Argentina vs Benin en el partido de despedida de Lionel Messi.

Argentina vs Benin: Hora del partido de despedida de Messi con la Selección

Argentina vs Benin iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en Buenos Aires, lugar donde se despedirá Lionel Messi de la selección de su país.

Argentina vs Benin: Canal para ver el partido de despedida de Messi con la Selección

El último partido de Lionel Messi con Argentina ante Benin podrá verse a través de la plataforma ViX.

Partido: Argentina vs Benin

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 6 de octubre del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental de Buenos Aires

Transmisión: ViX