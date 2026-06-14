Países Bajos vs Japón se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los alemanes y japoneses empataron 2-2 en su primer encuentro del Grupo F.

Con este resultado, Países Bajos y Japón complican un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo F, que comparte con Suecia y Túnez.

Marcador: Países Bajos 2-2 Japón.

Países Bajos vs Japón: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Países Bajos vs Japón terminó con empate 2-2 entre ambas selecciones.

Así fueron los goles del partido Países Bajos vs Japón:

Minuto 50: Gol de Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Minuto 57: Gol de Keito Nakamura (Japón)

Minuto 64: Gol de Crysencio Summerville (Países Bajos)

Minuto 89: Gol de Daichi Kamada (Japón)

Países Bajos y Japón terminaron en empate. (Sam Hodde / AP Photo/Sam Hodde)

¿Cuándo vuelven a jugar Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026?

Luego de conseguir los tres puntos, Países Bajos tendrá que medirse contra Suecia el próximo sábado 20 de junio de 2026 en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

En tanto, Japón, se enfrentará a Túnez el sábado 20 de junio a las 10 horas, tiempo del centro de México.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.