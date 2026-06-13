Irán vs Nueva Zelanda se miden en su primer partido del Grupo G en el Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 15 de junio a las 19 horas.

Partido: Irán vs Nueva Zelanda

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: VIX

Irán jugará en el Mundial 2026 (Riza Ozel / AP)

Irán vs Nueva Zelanda: Fecha para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

El lunes 15 de junio de 2026 será el partido Irán vs Nueva Zelanda del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo G.

Irán vs Nueva Zelanda: Horario para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Irán vs Nueva Zelanda: Canal para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Irán vs Nueva Zelanda

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: VIX

¿En qué grupo se encuentran Irán y Nueva Zelanda en el Mundial 2026?

Irán y Nueva Zelanda se encuentran en el Grupo G Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda como señal de una buena participación en el torneo.

Bélgica y Egipto son los favoritos en el Grupo que completan Irán y Nueva Zelanda, que aspiran a pelear por ser uno de los mejores terceros lugares.