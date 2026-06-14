Francia vs Senegal se enfrentan en su primer partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 16 de junio a las 13 horas.

Partido: Francia vs Senegal

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 16 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

Francia vs Senegal: Día del partido del Grupo I del Mundial 2026

El martes 16 de junio de 2026 será el partido Francia vs Senegal del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo I.

Francia vs Senegal: Hora para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Francia vs Senegal iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en la MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Francia vs Senegal: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Francia vs Senegal podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Francia vs Senegal

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 16 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Stadium

Transmisión: ViX

Francia vs Senegal: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Grupo I del Mundial 2026? (Christophe Ena / AP)

¿En qué grupo se encuentran Francia y Senegal en el Mundial 2026?

Francia y Senegal se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Francia y Senegal comparten el Grupo I junto a Irak y Noruega, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.