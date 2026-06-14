Irak vs Noruega se enfrentan en su primer partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 16 de junio a las 16 horas.

Partido: Irak vs Noruega

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 16 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ViX

Irak vs Noruega: Día del partido del Grupo I del Mundial 2026

El martes 16 de junio de 2026 será el partido Irak vs Noruega del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo I.

Irak vs Noruega: Hora para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Irak vs Noruega iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en la Gillette Stadium, de Boston, Estados Unidos.

Irak vs Noruega: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Irak vs Noruega podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Irak vs Noruega

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 16 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gillette Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Irak y Noruega en el Mundial 2026?

Irak y Noruega se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Irak y Noruega comparten el Grupo I junto a Francia y Senegal, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.