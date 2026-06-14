Austria vs Jordania se enfrentan en su primer partido del Grupo J en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 16 de junio a las 22 horas.
- Partido: Austria vs Jordania
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 16 de junio del 2026
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: ViX
Austria vs Jordania: Día del partido del Grupo J del Mundial 2026
El martes 16 de junio de 2026 será el partido Austria vs Jordania del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo J.
Austria vs Jordania: Hora para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Austria vs Jordania iniciará a las 22 horas, tiempo del centro de México en el Levi’s Stadium, de California, Estados Unidos.
Austria vs Jordania: Canal para ver el partido del Grupo J del Mundial 2026
Austria vs Jordania podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Austria vs Jordania
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 16 de junio del 2026
- Horario: 22 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Austria y Jordania en el Mundial 2026?
Austria y Jordania se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Austria y Jordania comparten el Grupo J junto a Argentina y Argelia, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.