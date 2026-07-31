El Real Madrid no mejorará la última oferta de renovación que le propuso a Vinícius Jr., por que la salida del brasileño del club merengue está latente.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid ha tomado esta postura tajante en las negociaciones con Vinícius, quien tienen abierta la puerta de salida del equipo.

El ultimátum del Real Madrid a Vinícius Jr.

Vinícius Jr. tiene el ultimátum del Real Madrid en la mesa, o firma el acuerdo actual o el club merengue lo pondrá en venta de forma en este mercado de verano de 2026.

Opciones no le faltarán a Vinícius Jr. para seguir su carrera en Europa, pero la realidad es que el brasileño tendrá que analizar bien qué le conviene.

Vinícius estaría cerca de terminar su ciclo como jugador del Real Madrid (Jose Breton / AP)

¿Por qué el Real Madrid no le ofrece más dinero a Vinícius?

La postura de Real Madrid respecto a la renovación de Vinícius de no ofrecer más dinero, ocurre por la estricta planificación financiera y deportiva orientada a proteger los intereses del club, sin importar de qué jugador se trate.

El Real Madrid propuso al futbolista un aumento neto a 20 millones de euros por temporada, pero Vinícius quiere 30 millones de euros anuales para igualar el estatus de Kylian Mbappé.

Vinícius se podría ir gratis al concluir su contrato con el Real Madrid

El contrato actual de Vinícius con el Real Madrid expira en junio de 2027, y los merengues quieren resolver la situación para evitar que el jugador inicie su último año de contrato y tenga la posibilidad de marcharse como agente libre.

El Arsenal analiza la viabilidad de la operación para convertir a Vinícius en su máxima estrella, pero tendrá que acercarse al valor estimado de mercado cercano a los 160 millones de euros.