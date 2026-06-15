La mexicana Katia Itzel García volverá a tener protagonismo en el Mundial 2026 al ser designada como cuarta árbitra en el encuentro entre Inglaterra y Croacia, que se disputará el miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Texas.

Tras su debut en el partido Japón vs Países Bajos, esta será su segunda participación en la justa mundialista.

Katia Itzel García, primera mujer mexicana en formar parte de dos ternas arbitrales en el torneo, estará acompañada por Sandra Ramírez como asistente de reserva.

Los árbitros del partido de Inglaterra contra Croacia en el Mundial 2026 serán:

Árbitro: Clement Turpin

Árbitro asistente 1: Nicolás Danos

Árbitro asistente 2: Benjamín Pages

Cuarta árbitra: Katia Itzel García

Asistente de reserva: Sandra Ramírez

Katia Itzel García volverá al Mundial 2026 como cuarta árbitra

Por segunda ocasión, Karla Itzel García será árbitro en el Mundial 2026 y estará encargada de hacer cambios y controlar bancas durante uno de los partidos más esperados de la Fase de Grupos.

El encuentro entre Inglaterra y Croacia se realizará en Texas a la 1:00 pm, horario del centro de México.

La primera designación de Katia Itzel García dentro del Mundial 2026 fue el domingo 14 de junio para el partido entre Países Bajos contra Japón, donde también fue cuarta árbitra.

Katia García Méndoza es la primera mujer mexicana en participar en dos ternas del Mundial 2026.

La FIFA convoca a 170 oficiales y México tiene 7 representantes: dos árbitras, cuatro asistentes y dos oficiales de VAR.

La trayectoria de Katia García Méndoza incluye:

CONCACAF Sub-17 en 2022

CONCACAF Sub-20 en 2020 y 2021

Copa del Mundo Femenina Sub-17 en 2022

Mundial Femenino de Australia

Juegos Olímpicos de París 2024