La mexicana Katia Itzel García volverá a tener protagonismo en el Mundial 2026 al ser designada como cuarta árbitra en el encuentro entre Inglaterra y Croacia, que se disputará el miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Texas.
Tras su debut en el partido Japón vs Países Bajos, esta será su segunda participación en la justa mundialista.
Katia Itzel García, primera mujer mexicana en formar parte de dos ternas arbitrales en el torneo, estará acompañada por Sandra Ramírez como asistente de reserva.
Los árbitros del partido de Inglaterra contra Croacia en el Mundial 2026 serán:
- Árbitro: Clement Turpin
- Árbitro asistente 1: Nicolás Danos
- Árbitro asistente 2: Benjamín Pages
- Cuarta árbitra: Katia Itzel García
- Asistente de reserva: Sandra Ramírez
Katia Itzel García volverá al Mundial 2026 como cuarta árbitra
Por segunda ocasión, Karla Itzel García será árbitro en el Mundial 2026 y estará encargada de hacer cambios y controlar bancas durante uno de los partidos más esperados de la Fase de Grupos.
El encuentro entre Inglaterra y Croacia se realizará en Texas a la 1:00 pm, horario del centro de México.
La primera designación de Katia Itzel García dentro del Mundial 2026 fue el domingo 14 de junio para el partido entre Países Bajos contra Japón, donde también fue cuarta árbitra.
Katia García Méndoza es la primera mujer mexicana en participar en dos ternas del Mundial 2026.
La FIFA convoca a 170 oficiales y México tiene 7 representantes: dos árbitras, cuatro asistentes y dos oficiales de VAR.
La trayectoria de Katia García Méndoza incluye:
- CONCACAF Sub-17 en 2022
- CONCACAF Sub-20 en 2020 y 2021
- Copa del Mundo Femenina Sub-17 en 2022
- Mundial Femenino de Australia
- Juegos Olímpicos de París 2024