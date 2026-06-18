Uzbekistán vs Colombia se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los colombianos ganaron 3-1 en su primer encuentro del Grupo K.

Con este resultado, Colombia facilita un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo K, que comparte con Portugal y República Democrática del Congo.

Marcador: Uzbekistán 1-3 Colombia.

Uzbekistán vs Colombia: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Uzbekistán vs Colombia terminó con victoria por 1-3 a favor de los colombianos.

Así fueron los goles del partido Uzbekistán vs Colombia:

Minuto 40: Gol de Daniel Muñoz (Colombia)

Minuto 60: Gol de Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistán)

Minuto 65: Gol de Luiz Diaz (Colombia)

Minuto 90+9: Gol de Jáminton Campaz (Colombia)

¿Cuándo vuelven a jugar Uzbekistán vs Colombia en el Mundial 2026?

Luego de conseguir los tres puntos, Colombia tendrá que medirse contra República Democrática del Congo el próximo martes 23 de junio de 2026.

En tanto, Uzbekistán, se enfrentará a Portugal el martes 23 de junio en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.