Suecia vs Túnez se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los suecos ganaron 5-1 en su primer encuentro del Grupo F.

Con este resultado, Suecia facilita un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo F, que comparte con Países Bajos y Japón.

Marcador: Suecia 5-1 Túnez.

Suecia vs Túnez: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Suecia vs Túnez terminó con victoria por 5-1 de los suecos.

Así fueron los goles del partido Suecia vs Túnez:

Minuto 7: Gol de Yasin Ayari (Suecia)

Minuto 30: Gol de Alexander Isak (Suecia)

Minuto 43: Gol de Omar Rekik (Túnez)

Minuto 59: Gol de Viktor Gyokeres (Suecia)

Minuto 84: Gol de Mattias Svanberg (Suecia)

Minuto 90+6: Gol de Yasin Ayari (Suecia)

Suecia se enfrentó a Túnez en el Mundial 2026. (Dolores Ochoa / AP Photo/Dolores Ochoa)

¿Cuándo vuelven a jugar Suecia y Túnez en el Mundial 2026?

Luego de conseguir los tres puntos, Suecia tendrá que medirse contra Países Bajos el próximo sábado 20 de junio de 2026 en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

En tanto, Túnez, se enfrentará a Japón el sábado 20 de junio a las 10 horas, tiempo del centro de México.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.