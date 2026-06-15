Sabri Lamouchi fue despedido como entrenador de Túnez apenas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en su debut en el Mundial 2026.

El partido Túnez vs Suecia, disputado en el Estadio Monterrey, dejó a la selección africana en el último lugar del Grupo F.

Sabri Lamouchi fue despedido como entrenador de Túnez apenas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

El ciclo de Sabri Lamouchi duró solo cinco partidos oficiales, con una victoria, un empate y tres derrotas.

Reportes señalan tensiones internas y altercados con aficionados tras la derrota, factores que aceleraron su salida de la selección de Túnez antes de enfrentar a Japón el sábado 20 de junio de 2026.

Suecia provocó el despido del seleccionador de Túnez (Sofia Yaker / AP Photo/Sofia Yaker)

¿Por qué despidió Túnez a Sabri Lamouchi?

La goleada de 1-5 sufrida en el Estadio Monterrey, fue la causa principal por la que Túnez despidió a su técnico Sabri Lamouchi.

El ciclo de Lamouchi al frente de Túnez duró apenas cinco partidos oficiales, registrando una victoria, un empate y tres derrotas.

Sabri Lamouchi fue despedido como entrenador de Túnez apenas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

De acuerdo a algunos reportes de prensa, hubo tensiones e incidentes dentro de la concentración de Túnez que también fueron tomadas en cuenta para despedir al entrenador.

Trascendió que Sabri Lamouchi, quien viajaba sin credenciales oficiales con el plantel, habría tenido altercados con fanáticos molestos tras la derrota de Túnez.

Sabri Lamouchi fue despedido como entrenador de Túnez apenas horas después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

¿En qué lugar del Grupo F del Mundial 2026 va Túnez?

Tras derrota ante Suecia, la selección de Túnez, que estrenará técnico en la Jornada 2, se ubica en el fondo de Grupo F, y el empate entre sus siguientes rivales le deja un margen mínimo de error.

En la Jornada 2 del Mundial 2026, Túnez se enfrentará con Japón el sábado 20 de junio.

Así va el Grupo F del Mundial 2026: