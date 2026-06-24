Noruega vs Francia se miden en su tercer partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 13 horas.
- Partido: Noruega vs Francia
- Fase: Jornada 3 Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Boston
- Transmisión: VIX
Noruega vs Francia: Fecha para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Noruega vs Francia del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo I.
Noruega vs Francia: Horario para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Noruega vs Francia iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 del Mundial 2026.
Noruega vs Francia: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Noruega vs Francia podrá verse a través de la plataforma ViX.
- Partido: Noruega vs Francia
- Fase: Jornada 3 Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Boston
- Transmisión: VIX
¿Cómo llegan Noruega y Francia a la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026?
Noruega y Francia comparten el Grupo I del Mundial 2026 con las selecciones de Irak y Senegal.
Las selecciones de Noruega y Francia ganaron en su debut en el Mundial 2026 con triunfos ante Irak y Senegal.