Ousmane Dembélé es un futbolista profesional francés que juega como delantero y extremo en el Paris Saint-Germain y en la selección de Francia.

Considerado uno de los atacantes más desequilibrantes de su generación, ha destacado por su velocidad, regate y capacidad para marcar diferencias en partidos importantes.

La etapa más importante de su carrera llegó en 2025, cuando ganó el Balón de Oro después de liderar al PSG a conquistar la primera UEFA Champions League de su historia.

¿Quién es Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé es un futbolista francés reconocido internacionalmente por su talento ofensivo, habilidad en el uno contra uno y capacidad para jugar por ambas bandas del ataque.

A lo largo de su carrera ha militado en clubes como Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona y PSG, además de convertirse en pieza importante de la selección francesa.

Entre sus logros más importantes destacan el Balón de Oro 2025, el premio The Best FIFA Men’s Player, la Champions League con PSG y la Copa del Mundo de Rusia 2018 con Francia. También ha sido distinguido dos veces consecutivas como el mejor jugador de la Ligue 1.

¿Qué edad tiene Ousmane Dembélé?

Masour Ousmane Dembélé nació el 15 de mayo de 1997 en Vernon, Francia. En 2026 tiene 28 años de edad.

¿Ousmane Dembélé tiene pareja?

Sí. Ousmane Dembélé está casado con Rima Edbouche, influencer francesa de origen marroquí. La pareja contrajo matrimonio en 2021 en una ceremonia privada realizada en Marruecos bajo tradición musulmana.

¿Qué signo zodiacal es Ousmane Dembélé?

Por haber nacido el 15 de mayo de 1997, Ousmane Dembélé pertenece al signo Tauro, del elemento Tierra.

En la astrología popular, Tauro suele asociarse con la disciplina, perseverancia, constancia y determinación.

¿Ousmane Dembélé tiene hijos?

Sí. Ousmane Dembélé tiene una hija nacida en septiembre de 2022. Tanto el futbolista como su esposa han mantenido la vida de su familia lejos de la exposición pública.

¿Qué estudió Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé no realizó estudios universitarios formales, ya que desde muy joven enfocó toda su formación en el futbol profesional. Su desarrollo deportivo comenzó en las categorías inferiores de Madeleine Évreux y Évreux FC, antes de integrarse a la academia del Rennes en 2010.

¿En qué ha trabajado Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional en clubes de élite del futbol europeo y en la selección de Francia.

Entre sus logros y etapas más importantes destacan: