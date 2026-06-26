Las selecciones de México y Francia son las únicas que han logrado un puntaje perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026, tras sumar nueve puntos en sus respectivos sectores.

México, dirigido por Javier Aguirre, venció a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia sin recibir goles, mientras que Francia superó a Senegal, Irak y Noruega con un hat-trick de Dembélé en su último partido.

Ahora esperan rivales en los dieciseisavos de final, mientras Colombia y Argentina buscan unirse a este selecto grupo.

México y Francia consiguen puntaje perfecto en el Mundial 2026

Luego de la victoria de Francia en la que aplastó 4-1 a Noruega hoy viernes 26 de junio en el Mundial 2026 con hat-trick de Dembelé, la selección gala junto con México firmaron paso perfecto.

En el caso del Tricolor, los dirigidos de Javier Aguirre hicieron algo histórico al conseguir nueve de nueve puntos posibles, sin recibir goles, derrotando en el Grupo A:

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

Selección Mexicana (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

Mientras que la Selección de Francia superó con cierta facilidad el Grupo I que incluyó, además de Noruega, a Senegal e Irak. Aunque sí les marcaron en dos ocasiones.

Francia ya había conseguido pase perfecto

En la historia de los Mundiales, Francia ya había conseguido pase perfecto en la justa de 1998 que se llevó a cabo en su país y donde consiguió su primera estrella al vencer a Brasil por un marcador de 3-0.

No obstante, en 2026 tanto México como Francia se instalaron en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Ecuador y Suecia siendo probablemente sus respectivos rivales.

Pese a que Francia ya se consolidó a ganar este Mundial 2026 por el despliegue su fútbol y las estrellas que juegan en su plantel, la afición de México tiene la esperanza de que su equipo firme una participación exitosa por ser locales en el Estadio Banorte hasta los octavos de final.

Aunque Colombia y Argentina podrían sumar conseguir un puntaje perfecto para unirse con México, todo parece indicar que solo la Albiceleste de Messi lo conseguiría.

Esto porque la Selección Colombiana tiene un duro choque contra la Portugal de Cristiano Ronaldo del Grupo K en el Estadio Miami.

Los argentinos se medirán ante el combinado de Jordania que no ha sumado ningún punto en el Grupo J del Mundial 2026.