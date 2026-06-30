El partido México vs Ecuador de este 30 de junio en el Estadio Azteca se ha convertido en una revancha política y los hinchas mexicanos cumplieron su promesa de dar una “bienvenida” a la Selección sudamericana.

La noche previa al partido y en la que los ecuatorianos declararon llegaron cansados, los hinchas mexicanos acudieron a las afueras del hotel Westin Santa Fe con la finalidad de no dejarlos dormir, hacer ruido con motos, claxons, bubucelas, gritos, música, porras y más.

La respuesta mexicana previa al encuentro no solo tiene que ver con política sino con las quejas de comentaristas y aficionados de Ecuador quienes se quejaron de la localía de México y la actitud soberbia tomada tras el triunfo ante Alemania .

🗳️📌 AFICIONADOS MEXICANOS DESATAN ESCÁNDALO PARA NO DEJAR DORMIR AL EQUIPO DE ECUADOR 🇪🇨



A unas horas del México contra Ecuador en el Estadio Azteca, aficionados mexicanos llegaron al hotel de la selección visitante.



Llegaron con trompetas, motocicletas y autos para hacer… pic.twitter.com/64dbHBECcS — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 30, 2026

Selección de Ecuador se queja de logística en México

Aunado a ello, la propia Selección de Ecuador también se ha quejado de lo que otros participantes no, la logística y los viajes en un Mundial 2026 con tres países sede.

El día de la llegada, 29 de junio, el técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que su viaje terminó siendo de nueve horas y culpó al tráfico y las condiciones climáticas.

México se quiere cobrar el asalto a embajada con futbol

En redes sociales se difundieron invitaciones abiertas y veladas a acudir al hotel Westin de Santa Fe, donde se concentró la Selección de Ecuador.

Así se escucha desde el Hotel de Ecuador 🇪🇨, esa va por la vez que se metieron a nuestra embajada…



pic.twitter.com/zsgYCgmn8L — Selvah 𓂀 (@VerdeSelvah) June 30, 2026

El enojo de los mexicanos fue desde lo deportivo con comentarios como los comentarios de ecuatorianos “como si hubieran pasado en primer lugar de su grupo”, cuando en realidad pasaron como tercer lugar.

Pero otros más recordaron que es una “revancha” debido al asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 y el “ridículo” que hico su presidente, Daniel Noboa, de imponer aranceles a México.

Qué belleza de imágenes nos está dejando todo este Mundial.



Hoy, por ejemplo: el Mirrey más whitexican abrazado con el taxista de la noche para mentarle la madre a Ecuador.



La unión es por su país, MÉXICO.pic.twitter.com/4z4SmDsBBD — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 30, 2026

México no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador por asalto a Embajada

México y Ecuador no tienen relaciones diplomáticas desde abril de 2024 cuando la Embajada de México en Quito fue asaltada y extrajeron al político asilado Jorge Glas, quien actualmente se encuentra encarcelado y en condiciones pésimas de salud.

El ingreso al territorio soberano que representa una Embajada se le atribuye al actual presidente Daniel Noboa, de la misa manera que la situación de Jorge Glas quien se ha reportado con la posibilidad de morir por desnutrición severa.

Durante el asalto a la Embajada, fue agredido el diplomático Roberto Canseco Martínez, quien en esos momentos era jefe de Cancillería y encargado de Negocios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado hablar de retomar la relación diplomática con Ecuador, hasta después del partido, pero con Perú se ha pronunciado por retomar el diálogo a pesar de diferencias.