Nunca Jamás se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional y este es el setlist, horario y telonero para el concierto del 15 de agosto.
La banda sonorense se presentará el sábado con los siguientes horarios:
- Apertura de puertas: 6:30 p.m.
- Inicio del concierto: 8:30 p.m.
- Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11:00 p.m.
- Telonero: Pinacate y El Pony Express
- Horario de teloneros: 7:00 p.m. y 7:45 p.m.
Nunca Jamás en el Lunario: setlist del concierto
El sábado 15 de agosto será el concierto de Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX y la banda de ‘rock agropecuario’ promete muchas sorpresas para sus fans.
Setlist de Nunca Jamás para el Lunario:
- Las Malqueridas
- La que se me fue
- Demasiado mexicano
- Venimos del desierto
- Bésame ya
- No puedo parar de soñar
- Sin rencor y mal de amores
- Mentirosa y cabrona
- Seis tragos
- La física del fracaso
- Sed de la mala
- Sin rencor ni mal de amores
- No puedo parar de soñar
- Quemando puentes
- Tacones Altos
- Sin mañana y sin ayer
- Quiero verte
- Cinco noches
- La vida que deseaste
- El que pierde el sueño
- No puede parar de soñar
- Venimos del desierto
- Siempre
- Ni rey ni dios
- Tatuajes mal hechos
- Don dinero
Aún hay boletos para Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX
Nunca Jamás ya llegó a la CDMX para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional y aún hay boletos para su concierto del sábado 14 de agosto.
La entrada general cuesta 868 pesos, más recargos, y están disponibles en Ticketmaster, así como en taquillas del Lunario.
Nunca Jamás se ha destacado por combinar el rock con el ritmo del regional mexicano, el cual ha encantado a sus fans y quienes expresaron su emoción por el regreso de la banda sonorense a la CDMX.