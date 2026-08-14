Nunca Jamás se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional y este es el setlist, horario y telonero para el concierto del 15 de agosto.

La banda sonorense se presentará el sábado con los siguientes horarios:

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 p.m.

Telonero: Pinacate y El Pony Express

Horario de teloneros: 7:00 p.m. y 7:45 p.m.

Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional (Instagram/@nuncajamasband)

Nunca Jamás en el Lunario: setlist del concierto

El sábado 15 de agosto será el concierto de Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX y la banda de ‘rock agropecuario’ promete muchas sorpresas para sus fans.

Setlist de Nunca Jamás para el Lunario:

Las Malqueridas

La que se me fue

Demasiado mexicano

Venimos del desierto

Bésame ya

No puedo parar de soñar

Sin rencor y mal de amores

Mentirosa y cabrona

Seis tragos

La física del fracaso

Sed de la mala

Sin rencor ni mal de amores

No puedo parar de soñar

Quemando puentes

Tacones Altos

Sin mañana y sin ayer

Quiero verte

Cinco noches

La vida que deseaste

El que pierde el sueño

No puede parar de soñar

Venimos del desierto

Siempre

Ni rey ni dios

Tatuajes mal hechos

Don dinero

Nunca Jamás en el Lunario (Instagram/@nuncajamasband)

Aún hay boletos para Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX

Nunca Jamás ya llegó a la CDMX para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional y aún hay boletos para su concierto del sábado 14 de agosto.

La entrada general cuesta 868 pesos, más recargos, y están disponibles en Ticketmaster, así como en taquillas del Lunario.

Nunca Jamás se ha destacado por combinar el rock con el ritmo del regional mexicano, el cual ha encantado a sus fans y quienes expresaron su emoción por el regreso de la banda sonorense a la CDMX.