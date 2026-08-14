Nunca Jamás se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional y este es el setlist, horario y telonero para el concierto del 15 de agosto.

La banda sonorense se presentará el sábado con los siguientes horarios:

  • Apertura de puertas: 6:30 p.m.
  • Inicio del concierto: 8:30 p.m.
  • Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
  • Fin del concierto: 11:00 p.m.
  • Telonero: Pinacate y El Pony Express
  • Horario de teloneros: 7:00 p.m. y 7:45 p.m.
Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional
Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional (Instagram/@nuncajamasband)

Nunca Jamás en el Lunario: setlist del concierto

El sábado 15 de agosto será el concierto de Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX y la banda de ‘rock agropecuario’ promete muchas sorpresas para sus fans.

Setlist de Nunca Jamás para el Lunario:

  • Las Malqueridas
  • La que se me fue
  • Demasiado mexicano
  • Venimos del desierto
  • Bésame ya
  • No puedo parar de soñar
  • Sin rencor y mal de amores
  • Mentirosa y cabrona
  • Seis tragos
  • La física del fracaso
  • Sed de la mala
  • Sin rencor ni mal de amores
  • No puedo parar de soñar
  • Quemando puentes
  • Tacones Altos
  • Sin mañana y sin ayer
  • Quiero verte
  • Cinco noches
  • La vida que deseaste
  • El que pierde el sueño
  • No puede parar de soñar
  • Venimos del desierto
  • Siempre
  • Ni rey ni dios
  • Tatuajes mal hechos
  • Don dinero
Nunca Jamás en el Lunario
Nunca Jamás en el Lunario (Instagram/@nuncajamasband)

Aún hay boletos para Nunca Jamás en el Lunario de la CDMX

Nunca Jamás ya llegó a la CDMX para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional y aún hay boletos para su concierto del sábado 14 de agosto.

La entrada general cuesta 868 pesos, más recargos, y están disponibles en Ticketmaster, así como en taquillas del Lunario.

Nunca Jamás se ha destacado por combinar el rock con el ritmo del regional mexicano, el cual ha encantado a sus fans y quienes expresaron su emoción por el regreso de la banda sonorense a la CDMX.