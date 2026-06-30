Las acciones que la afición mexicana tuvo al ir al hotel de la Selección de Ecuador con batucada para impedirles dormir ante el partido de México vs Ecuador, llevó a las críticas por los ecuatorianos.

Un trabajador de la Selección de Ecuador argumentó que “no son las maneras de ganar” la forma en que los mexicanos decidieron acudir a hacer escándalo a su hotel en Santa Fe, CDMX.

Ecuador llama a México a competir en la cancha ante escándalo en su hotel

Durante la noche del 29 de junio de 2026 y la madrugada del día siguiente, la afición mexicana acudió al Hotel Westin en Santa Fe, donde se hospeda Ecuador, a hacer bulla, pues el partido de hoy es de México vs Ecuador.

Entre dichos de que el ruido habría terminado hasta las 4:00 am, un trabajador de la Selección de Ecuador dio a conocer su disgusto por las acciones de la afición mexicana.

El trabajador expuso que en un Mundial, México debería demostrar en la cancha en su partido contra Ecuador, asegurando que solo han recibido insultos, escándalo y demás acciones.

“Si van a ganar un partido, la gente gana en la cancha (...) No hacemos este tipo de cosas”. Trabajador de la Selección de Ecuador.

Sin embargo, el ecuatoriano que estaba con la Selección en la CDMX dijo que su opinión era “con mucho respeto, con mucha humildad”, asegurando que las acciones de los mexicanos no son las formas de demostrar una victoria en el Mundial 2026.

“No son las maneras de ganar, no son las maneras de competir”. Trabajador de la Selección de Ecuador.

Las declaraciones del ecuatoriano a Azucena Uresti se dieron en medio de que autos que pasaban afuera del hotel donde se hospeda la Selección de Ecuador, tocaban el claxon escandalosamente.

Los dichos del trabajador son respaldados por un comunicado de la Federación Ecuatoriana de Futbol, donde argumentan que las conductas de la afición serán respondidas en la cancha.