El partido de México vs Ecuador para el Mundial 2026 ha atraído todo un escándalo entre las aficiones, sin embargo, esto va más allá de lo deportivo, pues hay un motivo político detrás de todo esto.

Luego de que en redes sociales se convocó a darles serenata a la selección de Ecuador, con el propósito de no dejarnos dormir previo al encuentro de hoy 30 de junio en el Estadio Banorte a las 7:00 de la noche

“De muy mal gusto lo que se lee en redes sociales sobre no dejar dormir a Ecuador dándole serenata el día anterior al partido a las 23:00 hrs en el Hotel Westin Santa Fe ubicado en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, al cual se puede llegar en cablebús, combi y tren interurbano”. Convocatoria

Lo cual para muchos fue tomado como una mala acción de la afición mexicana, dejando a una lado lo deportivo.

Sin embargo, el motivo ha sido justificado entre insultos de los ecuatorianos a los que les han recordado la invasión a la Embajada de México en Ecuador en y los aranceles que impuso su gobierno en 2024.

Invasión a la Embajada de México en Ecuador y los aranceles, el motivo político detrás del escándalo antes del México vs Ecuador

El escándalo antes del México vs Ecuador tiene como motivo político la invasión a la Embajada de México en Ecuador y los aranceles en 2024.

Recordemos que el 5 de abril de 2024, fuerzas ecuatorianas irrumpieron la Embajada de México en Quito, Ecuador sometiendo a personal diplomático para arrestar al ex presidente Jorge Glas, quien se encontraba en asilo, tras una persecución en su país.

Lo que hizo que se rompieran las relaciones diplomáticas, además del rechazo por la irrupción de varios países, y a lo México acusó de violación al derecho internacional a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Y ante la tensión, al gobierno de Ecuador no le bastó con irrumpir en la Embajada de México, sino también impuso un arancel del 27% a las principales exportaciones mexicanas.

Siendo esto los motivos políticos que se han avivado ante el escándalo de la afición antes del México vs Ecuador.

Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador (Especial)

Insultos de ecuatorianos, también entre los motivos del escándalo antes del México vs Ecuador

Los motivos del escándalo antes del México vs Ecuador también viene de su defensa de la afición tras insultos de ecuatorianos.

Pues a través de las redes sociales, la guerra entre las aficiones no ha parado ante un pase en el Mundial 2026, ya que esta también ha escalado en un choque que calienta aún más los ánimos mediáticos, detrás de los motivos políticos que se ha revivido.

Causando que este escándalo entre los aficionados mexicanos y ecuatorianos sea aún más vistoso antes del México vs Ecuador.