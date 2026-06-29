La Selección Mexicana de Javier Aguirre busca el pase a octavos de final del Mundial 2026 ante Ecuador el martes 30 de junio en el Estadio Banorte.

Después de terminar como líder invicto en la fase de grupos del Mundial 2026, México es favorito sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del torneo.

Ecuador llega al partido tras vencer a Alemania en la tercera jornada del Mundial 2026.

México vs Ecuador: Pronóstico del partido posibles alineaciones por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Victoria 2-1 de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Ecuador, con el pase a octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: México 2-1 Ecuador

México vs Ecuador: Posibles alineaciones en busca del pase a octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Ecuador, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

México

Portero: Raúl Tala Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo j

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Julián Quiñones encabeza la delantera de México. (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

Ecuador

Portero: Hernán Galíndez

Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié

Mediocampistas: John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Nilson Angulo

Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia

México vs Ecuador: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?

México vs Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 30 de junio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 19 horas.